Resident Evil: Requiem: Vorbestellungen starten Ende Oktober – Jubiläumsvideo angekündigt

Capcom hat offiziell bestätigt, dass die Vorbestellungen für Resident Evil Requiem am 29. Oktober (US-Zeit) beginnen.
Parallel dazu wird ein spezielles Video zur Feier des Resident-Evil-Franchise veröffentlicht. Dieses Video soll die Geschichte und den Einfluss der Reihe würdigen, jedoch kein neues Gameplay-Material zu Resident Evil Requiem zeigen.
Mit Resident Evil Requiem setzt Capcom die erfolgreiche Survival-Horror-Serie fort, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Marken im Gaming zählt. Obwohl Spieler noch auf neue Spielszenen warten müssen, gilt der Start der Vorbestellungen als wichtiger Schritt auf dem Weg zur Veröffentlichung. Fans weltweit können sich darauf vorbereiten, das Spiel frühzeitig zu sichern und Teil des nächsten großen Kapitels der ikonischen Reihe zu werden.
Capcom verspricht, dass weitere Informationen zu Resident Evil Requiem sowie zukünftige Enthüllungen zur Resident Evil-Serie in den kommenden Wochen folgen werden.
Das Jubiläumsvideo soll als Dankeschön an die Community dienen und die Geschichte der Reihe von ihren Anfängen bis zu den modernen Next-Gen-Titeln beleuchten.
Resi hat sich wieder zu einer absoluten Top Marke gemausert 🤩.
Freue mich drauf, bin ein Fan der ersten Stunde.
Vorbestellungen machen glücklich.
Ausserdem ist es totaler Unsinn, zu behaupten, durch Vorbestellungen leidet die Qualität, Spiele kommen unfertig auf dem Markt. Das genaue Gegenteil ist der Fall.
Coder müssen auch Rechnungen bezahlen, und deshalb können sie nicht ewig an einen Spiel sitzen. Geld kommt aber nur rein, wenn das Spiel veröffentlicht wird, und manchmal ist der Druck so groß, dann kommt auch mal was halbfertiges in die Stores. Würden sich aber mehr Gamer dafür entscheiden, ein Spiel vorzubestellen, käme schon reichlich Geld in die Kasse. Der Druck, das Spiel unfertig zu veröffentlichen, wäre viel geringer,
Genau deshalb, und für „Kudos an die Programmier“ wird Gears E-Day und Forza Horizon 6 sowas von vorbestellt, trotz Game Pass und Co. Resdent Evil ist leider nicht gut genug zum Vorbestellen.
Langsam ist es gar nicht mehr so weit weg. ^^
So frühe Vorbestellungen bringen eigentlich rein gar nichts, wenn das Spiel sowieso erst Monate später rauskommt. Dann lieber kurz vor Release vorbestellen, wenn man schon mehr über das Spiel weiß und nicht die Katze im Sack kauft
Wird ein blindkauf von mir.
Muss erstmal den 6. Teil spielen 🙈