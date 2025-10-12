Resident Evil: Requiem: Vorbestellungen starten Ende Oktober – Jubiläumsvideo angekündigt

Capcom kündigt Starttermin für Resident Evil Requiem Pre-Orders an und feiert das Franchise mit einem neuen Video!

Capcom hat offiziell bestätigt, dass die Vorbestellungen für Resident Evil Requiem am 29. Oktober (US-Zeit) beginnen.

Parallel dazu wird ein spezielles Video zur Feier des Resident-Evil-Franchise veröffentlicht. Dieses Video soll die Geschichte und den Einfluss der Reihe würdigen, jedoch kein neues Gameplay-Material zu Resident Evil Requiem zeigen.

Mit Resident Evil Requiem setzt Capcom die erfolgreiche Survival-Horror-Serie fort, die seit Jahrzehnten zu den bekanntesten Marken im Gaming zählt. Obwohl Spieler noch auf neue Spielszenen warten müssen, gilt der Start der Vorbestellungen als wichtiger Schritt auf dem Weg zur Veröffentlichung. Fans weltweit können sich darauf vorbereiten, das Spiel frühzeitig zu sichern und Teil des nächsten großen Kapitels der ikonischen Reihe zu werden.

Capcom verspricht, dass weitere Informationen zu Resident Evil Requiem sowie zukünftige Enthüllungen zur Resident Evil-Serie in den kommenden Wochen folgen werden.

Das Jubiläumsvideo soll als Dankeschön an die Community dienen und die Geschichte der Reihe von ihren Anfängen bis zu den modernen Next-Gen-Titeln beleuchten.