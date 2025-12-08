Resident Evil: Requiem: Wer ist der zweite spielbare Charakter?

Wer ist der zweite spielbare Charakter in Resident Evil Requiem? Mögliche SPOILER INSIDE!

Resident Evil Requiem-Leak deutet neuen spielbaren Charakter an – ist Rosemary Winters zurück?

Ein neuer Leak zu Resident Evil Requiem sorgt derzeit für Diskussionen in der Community. Auf Reddit machten aufmerksame Nutzer einen möglichen Hinweis ausfindig, der offenbar versehentlich von GameStop veröffentlicht wurde. In der Produktbeschreibung der Deluxe Edition für PC war von einem weiteren spielbaren Charakter die Rede: Rosemary Winters, die Tochter von Ethan und Mia Winters.

Warum sorgt der Leak für Verwirrung?

Die Entdeckung wirft sofort Fragen zur Timeline auf. Nach dem bisherigen Kanon sollte Rosemary zur Zeit von Resident Evil Requiem noch ein Kind sein. Dennoch gibt es eine naheliegende Theorie: Rose verfügt durch die Ereignisse aus Resident Evil Village über außergewöhnliche Fähigkeiten, die ihr Wachstum oder ihre zeitliche Wahrnehmung beeinflussen könnten. Fans spekulieren daher, dass Capcom erneut mit Zeitsprüngen oder biowissenschaftlichen Veränderungen arbeitet.

Wer ist der zweite spielbare Charakter?

Laut dem GameStop-Eintrag wäre Rosemary Winters der zweite spielbare Charakter neben der bisher bekannten Hauptfigur. Offiziell bestätigt ist diese Information jedoch nicht. Capcom hat weder das Leak kommentiert noch Hinweise auf zusätzliche Protagonisten gegeben.

Sollte sich der Hinweis als echt herausstellen, wäre Rosemarys Rückkehr ein bedeutender Schritt für die Serie – schließlich gilt sie seit dem Ende von Village als zentrale Figur für zukünftige Resident-Evil-Erzählungen.

Was glaubt ihr?