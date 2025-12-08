Resident Evil: Requiem: Wer ist der zweite spielbare Charakter?

Resident Evil Requiem-Leak deutet neuen spielbaren Charakter an – ist Rosemary Winters zurück?
Ein neuer Leak zu Resident Evil Requiem sorgt derzeit für Diskussionen in der Community. Auf Reddit machten aufmerksame Nutzer einen möglichen Hinweis ausfindig, der offenbar versehentlich von GameStop veröffentlicht wurde. In der Produktbeschreibung der Deluxe Edition für PC war von einem weiteren spielbaren Charakter die Rede: Rosemary Winters, die Tochter von Ethan und Mia Winters.
Warum sorgt der Leak für Verwirrung?
Die Entdeckung wirft sofort Fragen zur Timeline auf. Nach dem bisherigen Kanon sollte Rosemary zur Zeit von Resident Evil Requiem noch ein Kind sein. Dennoch gibt es eine naheliegende Theorie: Rose verfügt durch die Ereignisse aus Resident Evil Village über außergewöhnliche Fähigkeiten, die ihr Wachstum oder ihre zeitliche Wahrnehmung beeinflussen könnten. Fans spekulieren daher, dass Capcom erneut mit Zeitsprüngen oder biowissenschaftlichen Veränderungen arbeitet.
Wer ist der zweite spielbare Charakter?
Laut dem GameStop-Eintrag wäre Rosemary Winters der zweite spielbare Charakter neben der bisher bekannten Hauptfigur. Offiziell bestätigt ist diese Information jedoch nicht. Capcom hat weder das Leak kommentiert noch Hinweise auf zusätzliche Protagonisten gegeben.
Sollte sich der Hinweis als echt herausstellen, wäre Rosemarys Rückkehr ein bedeutender Schritt für die Serie – schließlich gilt sie seit dem Ende von Village als zentrale Figur für zukünftige Resident-Evil-Erzählungen.
Was glaubt ihr?
Hiervon hab ich mehr Filme als Spiele gesehen…
Ich kapiere mittlerweile gar nichts mehr an Resident Evil bzw Stories…
Erst Umbrella ..Dann Familie Ashford und jetzt Rosemary Winters usw.. Alles Wirrwarr in meinem Augen.. Also ich hab bei Teil 4 den Überblick komplett verloren.
Da es vor dem Launch keine Demo geben wird, werde ich erst mal abwarten, mit einem kauf.
Ist halt erstmal nur ein Gerücht. Schauen wir mal was kommt. Ich würde mich über einen der alten Haudegen freuen, um was Konstantes im Spiel zu haben.
Freu mich auf das Game. Mal gucken, ob es wieder so krass wird. Konnte den 7. Teil echt nicht alleine im Dunkeln zocken…
Freue mich riesig auf das Spiel. Aber da es keine Demo vor dem Release gibt, bleibt nur abzuwarten und schauen ob an den Gerüchten etwas dran ist.Ich werde es mir auf jeden Fall holen.