Resident Evil: Requiem: Wird es eine kostenlose Demo geben?

Vielleicht stellt ihr euch auch die Frage: Wird es vor der Veröffentlichung eine kostenlose Demo zu Resident Evil Requiem geben?

Schon seit Monaten kursierten in der Community Fragen rund um eine mögliche Demo zu Resident Evil Requiem, nachdem Besucher großer Events wie der Gamescom 2025 eine exklusive Testversion anspielen konnten.

Nun schafft Capcom endgültig Klarheit und beendet die Spekulationen: Nein, es wird keine kostenlose Demo zu Resident Evil Requiem geben.

Zuletzt hatte die Messeversion für reichlich Aufmerksamkeit gesorgt, da sie einen ersten Blick auf Atmosphäre, Gameplay und technische Umsetzung des kommenden Horrorprojekts erlaubte. Viele Spieler hofften darauf, dass diese Demo später auch außerhalb der Events erscheinen würde.

Capcom hat nun jedoch bestätigt, dass es keine breit veröffentlichte Version geben wird. Die Entwickler betonen, dass alle Ressourcen vollständig in die Fertigstellung des Hauptspiels fließen sollen.

Damit bleibt die Messe-Demo ein einmaliges Erlebnis für jene, die sie vor Ort ausprobieren konnten. Für alle anderen heißt es warten, bis Resident Evil Requiem in seiner finalen Form erscheint. Capcom setzt damit klar auf Fokus und Produktionsdisziplin, um das Spiel ohne Ablenkungen zum Release zu bringen.

Die Entscheidung sorgt für Diskussionen, doch sie unterstreicht zugleich, wie intensiv das Team an der finalen Qualität arbeitet. Bis zum Launch bleibt die exklusive Messeversion somit der einzige spielbare Vorgeschmack auf das neue Kapitel der Reihe.