Resident Evil: Requiem: Zehn Minuten Gameplay aus dem Horrorspiel

Image: Capcom

Vor einem Monster flüchtet Grace in diesem Video zum Horrorspiel Resident Evil: Requiem.

Euch war die gestrige Präsentation des Gameplays von Resident Evil: Requiem zu kurz? Dann schaut euch dieses brandneue Gameplay mit knapp zehn Minuten Länge an.

In den Spielszenen erkundet Protagonistin Grace Ashcroft ihre Umgebung, wo sie auf ein angsteinflößendes weibliches Monster trifft, dass sie angreift.

Das spannende Gameplay und die Flucht vor dem Monster könnt ihr euch hier via Famitsu anschauen:

  3. DocDamian 6055 XP Beginner Level 3 | 20.08.2025 - 15:40 Uhr

    Wird definitiv beobachtet, aber nur im Sale gekauft. Das sieht ähnlich stressig und nervig aus wie in Teil zwei der Mister X. Hat mir auch teilweise stark den Spielspaß genommen. Schade habe ehrlich gesagt nach dem starken siebten und achten Teil mehr erwartet, aber vll wird das noch, wobei es nicht mehr lange ist bis Release.

    0
    • Katanameister 182460 XP Battle Rifle Man | 20.08.2025 - 15:55 Uhr
      Antwort auf DocDamian

      Bin auch erstmal vorsichtig, bei RE4 Remake konnte ich dagegen meinen Hype nicht beherrschen damals.

      Das Monster erinnert mich stark an Lisa Trevor, nur etwas mehr mutiert 🤔.

      0
  4. Gunslinger 13070 XP Sandkastenhüpfer Level 2 | 20.08.2025 - 16:17 Uhr

    Sieht ein bisschen so aus, als könnte das neue Resident Evil das bessere Silent Hill werden.

    0
  5. MeisterJaegerWF 44415 XP Hooligan Schubser | 20.08.2025 - 16:19 Uhr

    Ich werde wohl Day 1 zocken den so was kriegt mich immer vor meine TV. Heimkino Anlage an , aufdrehen und dann ab die Post. Wo sind die Monster 🙂

    0
  6. RS85 78540 XP Tastenakrobat Level 4 | 20.08.2025 - 17:48 Uhr

    Sieht schon ganz vernünftig aus😬👌und stressig zu gleich🎮😅✌️.

    0
  8. hotjoe1970 3200 XP Beginner Level 2 | 20.08.2025 - 17:58 Uhr

    Sind ja noch 6 Monate hin bis zum Release. Dann mach ich mir mal einen ersten Eindruck wenn es jemand spielt

    0

