Resident Evil: Requiem: Zehn Minuten Gameplay aus dem Horrorspiel

Euch war die gestrige Präsentation des Gameplays von Resident Evil: Requiem zu kurz? Dann schaut euch dieses brandneue Gameplay mit knapp zehn Minuten Länge an.
In den Spielszenen erkundet Protagonistin Grace Ashcroft ihre Umgebung, wo sie auf ein angsteinflößendes weibliches Monster trifft, dass sie angreift.
Das spannende Gameplay und die Flucht vor dem Monster könnt ihr euch hier via Famitsu anschauen:
Da werd ich auf meinem Oled wieder gar nix erkennen können –___–
Dann hast du diesen falsch eingestellt.
Das Monster hört sich an wie Lisa Trevor, die muss irgendwie mutiert sein 🤔.
Wird definitiv beobachtet, aber nur im Sale gekauft. Das sieht ähnlich stressig und nervig aus wie in Teil zwei der Mister X. Hat mir auch teilweise stark den Spielspaß genommen. Schade habe ehrlich gesagt nach dem starken siebten und achten Teil mehr erwartet, aber vll wird das noch, wobei es nicht mehr lange ist bis Release.
Bin auch erstmal vorsichtig, bei RE4 Remake konnte ich dagegen meinen Hype nicht beherrschen damals.
Das Monster erinnert mich stark an Lisa Trevor, nur etwas mehr mutiert 🤔.
Sieht ein bisschen so aus, als könnte das neue Resident Evil das bessere Silent Hill werden.
Ich werde wohl Day 1 zocken den so was kriegt mich immer vor meine TV. Heimkino Anlage an , aufdrehen und dann ab die Post. Wo sind die Monster 🙂
Sieht schon ganz vernünftig aus😬👌und stressig zu gleich🎮😅✌️.
Sieht schon nicht schlecht aus das Ganze 😲.
Sind ja noch 6 Monate hin bis zum Release. Dann mach ich mir mal einen ersten Eindruck wenn es jemand spielt