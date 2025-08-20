Resident Evil: Requiem: Zehn Minuten Gameplay aus dem Horrorspiel

Vor einem Monster flüchtet Grace in diesem Video zum Horrorspiel Resident Evil: Requiem.

Euch war die gestrige Präsentation des Gameplays von Resident Evil: Requiem zu kurz? Dann schaut euch dieses brandneue Gameplay mit knapp zehn Minuten Länge an.

In den Spielszenen erkundet Protagonistin Grace Ashcroft ihre Umgebung, wo sie auf ein angsteinflößendes weibliches Monster trifft, dass sie angreift.

Das spannende Gameplay und die Flucht vor dem Monster könnt ihr euch hier via Famitsu anschauen: