Resident Evil Revelations: Capcom denkt über Remake nach – Gerücht

Laut einem Insider wurde bei Capcom schon über die Möglichkeit eines Remakes zu Resident Evil Revelations diskutiert.

Der für gewöhnlich gut informierte Resident Evil-Insider Dusk Golem, auch bekannt als AestheticGamer, meldet sich mal wieder mit Neuigkeiten zu Wort.

Diesmal geht es um ein mögliches Remake zum ursprünglich 2012 veröffentlichte Resident Evil Revelations. Als Antwort auf einen Fan, der seinen Wunsch nach einem solchem Remake kundtut, erklärt der Insider, diese Möglichkeit sei intern bereits diskutiert worden:

„Es gibt einen Grund, warum die Leiter von Rev 1 und Rev 2 derzeit die Federführung der Marke innehaben. Die ursprüngliche Idee war zwar vielleicht, eine Geschichte zu erzählen, die in der Vergangenheit spielt, doch ihre Grundlagen erwiesen sich letztendlich als entscheidend. Die Möglichkeit eines Remakes von Rev 1 wurde bereits diskutiert.“