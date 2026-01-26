Resident Evil Revelations: Feiert heute sein 14‑jähriges Jubiläum

Am 26. Januar 2012 erschien Resident Evil Revelations erstmals und markierte den Beginn eines neuen Kapitels.

Vor genau 14 Jahren, am 26. Januar 2012, erschien Resident Evil Revelations und setzte einen markanten Akzent innerhalb der traditionsreichen Horrorserie.

Ursprünglich für den Nintendo 3DS veröffentlicht, präsentierte der Titel eine Atmosphäre, die sich stärker an den Wurzeln der Reihe orientierte und gleichzeitig moderne Elemente integrierte. Die Mischung aus klaustrophobischen Schiffskorridoren, episodischer Struktur und fokussiertem Survival Gameplay verlieh dem Spiel einen eigenen Charakter, der sich deutlich von den Hauptteilen unterschied.

Im Laufe der Jahre wurde Revelations auf zahlreiche Plattformen portiert und entwickelte sich zu einem festen Bestandteil des Resident Evil Kosmos. Die Veröffentlichung legte den Grundstein für eine kleine Subreihe, die später mit einem zweiten Teil fortgeführt wurde und bis heute als Beispiel dafür gilt, wie sich klassische Horroransätze mit zeitgemäßen Mechaniken verbinden lassen.

Das Jubiläum erinnert an einen Titel, der seinerzeit sowohl technisch als auch atmosphärisch überraschte und bis heute einen besonderen Platz im Franchise einnimmt.