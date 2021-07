Resident Evil Re:Verse: Spiel auf 2022 verschoben

Wie Capcom bekannt gegeben hat, verschiebt sich der Release von Resident Evil Re:Verse auf das Jahr 2022. Das Team möchte die zusätzliche Zeit nutzen, um die Spielerfahrung des Multiplayer-Spiels zu verbessern.

Resident Evil Re:Verse wird ein Online-Multiplayer-Spiel, dass Besitzer von Resident Evil Village kostenlos erhalten. Mit zahlreichen Charakteren der Resident Evil Reihe könnt ihr euch in 5-Minuten-Deathmatches beweisen, wer am Ende die meisten Punkte hat. Wenn euer menschlicher Charakter stirbt, verwandelt er sich in eine mächtige Biowaffe. Durch Aufsammeln von Virus-Containern könnt ihr so noch mächtiger werden und Punkte sammeln. Der Modus nennt sich „Survival & Revenge“-Match und lässt sich mit vier bis sechs Mitstreitern spielen.