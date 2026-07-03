Resident Evil Survival Unit: Mobile-Game startet Crossover-Event mit Monster Hunter

Mit Resident Evil Survival Unit ist ab sofort ein zeitlich begrenztes Crossover mit der Monster Hunter-Reihe verfügbar.

Das Event läuft weltweit vom 2. bis 29. Juli 2026 und bringt mehrere ikonische Monster sowie exklusive Belohnungen in das Mobile-Strategiespiel.

Während des Events können Spieler unter anderem gegen Rathalos, Silber-Rathalos und Yian Kut-Ku antreten. Neben den neuen Kämpfen erwarten sie spezielle Event-Inhalte und Minispiele, die von Monster Hunter inspiriert wurden und das Strategie-Gameplay um zusätzliche kooperative und kompetitive Elemente erweitern.

Als Belohnungen stehen zwei kostenlose, exklusive Jäger-Charaktere sowie zeitlich begrenzte Basis- und Marsch-Skins zur Verfügung. Resident Evil Survival Unit ist als Free-to-play-Titel für iOS und Android erhältlich.