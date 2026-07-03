Resident Evil Survival Unit: Mobile-Game startet Crossover-Event mit Monster Hunter

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Rathalos greift Resident Evil Survival Unit im neuen Monster Hunter-Event an!

Mit Resident Evil Survival Unit ist ab sofort ein zeitlich begrenztes Crossover mit der Monster Hunter-Reihe verfügbar.

Das Event läuft weltweit vom 2. bis 29. Juli 2026 und bringt mehrere ikonische Monster sowie exklusive Belohnungen in das Mobile-Strategiespiel.

Während des Events können Spieler unter anderem gegen Rathalos, Silber-Rathalos und Yian Kut-Ku antreten. Neben den neuen Kämpfen erwarten sie spezielle Event-Inhalte und Minispiele, die von Monster Hunter inspiriert wurden und das Strategie-Gameplay um zusätzliche kooperative und kompetitive Elemente erweitern.

Als Belohnungen stehen zwei kostenlose, exklusive Jäger-Charaktere sowie zeitlich begrenzte Basis- und Marsch-Skins zur Verfügung. Resident Evil Survival Unit ist als Free-to-play-Titel für iOS und Android erhältlich.

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1 Kommentar Added

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  1. Drakeline6 229775 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 03.07.2026 - 09:34 Uhr

    Eigentlich sehr interessant, aber Mobile bin ich kein Fan von.
    Vlt irgendwann mal testen.

    0

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