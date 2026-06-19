Resident Evil Veronica: Capcom schweigt – doch hinter den Kulissen könnte ein großer Gamescom-Auftritt bevorstehen

Nicht auf der Liste, aber vielleicht auf der Bühne: Resident Evil Veronica sorgt für Spekulationen.

Obwohl Resident Evil Veronica bislang nicht im offiziellen Gamescom-Line-up von Capcom auftaucht, machen derzeit neue Gerüchte die Runde. Demnach soll das Spiel dennoch Teil der Gamescom 2026 werden und dort mit neuem Material präsentiert werden.

Laut den bislang unbestätigten Informationen dürfen Fans auf neue Details, einen weiteren Trailer sowie zusätzliche Überraschungen hoffen. Offiziell bestätigt wurde ein Auftritt von Resident Evil Veronica bislang allerdings nicht.

Die Spekulationen entstanden kurz nach der Veröffentlichung von Capcoms Gamescom-Aufstellung. Viele Fans bemerkten schnell, dass Resident Evil Veronica in der Liste fehlte und befürchteten, dass das Spiel die Messe auslassen könnte.

Gleichzeitig gilt die Opening Night Live am 25. August 2026 erneut als eine der wichtigsten Bühnen für große Neuankündigungen und Trailer-Premieren. Deshalb halten viele Beobachter einen Auftritt des Spiels trotz der aktuellen Situation weiterhin für möglich.

Da derzeit weder Capcom noch die Veranstalter entsprechende Informationen bestätigt haben, sollte die Meldung ausschließlich als Gerücht betrachtet werden. Ob Resident Evil Veronica tatsächlich auf der Gamescom 2026 vertreten sein wird, dürfte sich erst kurz vor oder während der Veranstaltung zeigen.