Resident Evil Veronica: Claire Redfield kehrt im Survival-Horror zurück

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Image: Capcom / Resident Evil Veronica

Resident Evil Veronica bringt den Survival-Horror-Klassiker Code: Veronica zurück.

Der nächste große Schritt im Resident-Evil-Universum ist offiziell: Resident Evil Veronica wurde beim Summer Game Fest als vollständiges Remake von Resident Evil Code: Veronica vorgestellt.

Im Mittelpunkt steht die Rückkehr von Claire Redfield, die sich erneut einer verzweifelten Flucht aus der Isolation stellt. Die Handlung führt auf die abgelegene und von Zombies überrannte Rockfort Island, die als zentraler Schauplatz des Survival-Horror-Abenteuers dient.

Capcom setzt bei der Neuauflage auf die hauseigene RE ENGINE, um die bekannte Geschichte technisch und spielerisch zu modernisieren. Ziel ist ein deutlich realistischerer und intensiverer Horroransatz, der das klassische Spielgefühl in eine zeitgemäße Form überträgt.

Das Remake soll den Fokus stärker auf Spannung, Isolation und Überlebenskampf legen und gleichzeitig moderne Gameplay-Mechaniken integrieren. Dabei bleibt die Grundstruktur der Originalgeschichte erhalten, wird jedoch in Präsentation und Inszenierung deutlich erweitert.

Resident Evil Veronica erscheint 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC (Steam).

Weitere Informationen sollen in den kommenden Monaten folgen.

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54 Kommentare Added

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  2. Nibelungen86 364885 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 06.06.2026 - 13:51 Uhr

    Absoluter Hammer 🤩
    Neben Fable mein Highlight für 2027, dann hoffe ich auf ein Dino Crisis Remake

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  3. Mech77 123135 XP Man-at-Arms Silber | 06.06.2026 - 14:11 Uhr

    Endlich ist es offiziell! Ich freu mich drauf!

    Hoffe nur, dass das nicht so beschnitten wie Nemesis wird.

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