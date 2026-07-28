Resident Evil Veronica: Keine neuen Spin-offs? Capcom soll dafür auf große Story-DLCs setzen

Resident Evil – Capcom soll große Story-Erweiterungen für Requiem und Veronica planen.

Umfangreiche Story-Erweiterungen für Resident Evil Requiem und das Resident Evil Veronica-Remake sollen bei Capcom in Entwicklung sein. Laut Insider Dusk Golem habe sich das Unternehmen in den vergangenen Monaten dazu entschieden, verstärkt auf mehrstündige Singleplayer-DLCs zu setzen.

Die Informationen wurden bislang nicht offiziell von Capcom bestätigt und sind entsprechend als Gerücht zu behandeln.

Nach Angaben des Insiders hängt die Strategie mit der aktuellen Planung der Resident-Evil-Reihe zusammen. Da derzeit offenbar keine Spin-offs in Arbeit sind, sollen größere Story-Erweiterungen diese Lücke zumindest vorübergehend füllen.

Mehrstündige Story-DLCs statt neuer Spin-offs

Dusk Golem spricht ausdrücklich von „mehrere Stunden langen DLC-Story-Erweiterungen“ für Resident Evil Requiem und Veronica.

Die Entscheidung für diesen Ansatz soll Capcom erst innerhalb der vergangenen Monate getroffen haben. Auch zukünftige Resident-Evil-Spiele könnten demnach mit vergleichbaren Erweiterungen ausgestattet werden, sofern dieses Modell in die weitere Produktionsplanung übernommen wird.

Konkrete Informationen über die Geschichten, spielbaren Charaktere oder den Umfang der einzelnen Erweiterungen liegen bislang nicht vor.

Auch Veröffentlichungstermine wurden nicht genannt.

Requiem-DLC soll erst nach Veronica erscheinen

Wer auf eine schnelle Erweiterung für Resident Evil Requiem hofft, muss sich dem Bericht zufolge allerdings möglicherweise länger gedulden.

Der Story-DLC für Requiem soll angeblich erst nach der Veröffentlichung des Resident Evil Veronica-Remakes erscheinen. Dieses wird für 2027 erwartet.

Darüber hinaus soll Capcom derzeit kein Interesse an Remakes von Resident Evil 5 und Resident Evil 6 haben. Gleichzeitig soll sich ein weiteres Remake des ersten Resident Evil in der Vorproduktion befinden.

Auch diese Angaben basieren auf Insiderinformationen und wurden von Capcom nicht offiziell bestätigt.

Sollten die aktuellen Informationen stimmen, würde Capcom seine Resident-Evil-Pipeline neben neuen Spielen und Remakes künftig stärker durch umfangreiche Story-DLCs ergänzen.

Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleiben die angeblichen Erweiterungen für Resident Evil Requiem und Resident Evil Veronica jedoch unbestätigt.