Resident Evil Veronica: Keine neuen Spin-offs? Capcom soll dafür auf große Story-DLCs setzen

Umfangreiche Story-Erweiterungen für Resident Evil Requiem und das Resident Evil Veronica-Remake sollen bei Capcom in Entwicklung sein. Laut Insider Dusk Golem habe sich das Unternehmen in den vergangenen Monaten dazu entschieden, verstärkt auf mehrstündige Singleplayer-DLCs zu setzen.
Die Informationen wurden bislang nicht offiziell von Capcom bestätigt und sind entsprechend als Gerücht zu behandeln.
Nach Angaben des Insiders hängt die Strategie mit der aktuellen Planung der Resident-Evil-Reihe zusammen. Da derzeit offenbar keine Spin-offs in Arbeit sind, sollen größere Story-Erweiterungen diese Lücke zumindest vorübergehend füllen.
Mehrstündige Story-DLCs statt neuer Spin-offs
Dusk Golem spricht ausdrücklich von „mehrere Stunden langen DLC-Story-Erweiterungen“ für Resident Evil Requiem und Veronica.
Die Entscheidung für diesen Ansatz soll Capcom erst innerhalb der vergangenen Monate getroffen haben. Auch zukünftige Resident-Evil-Spiele könnten demnach mit vergleichbaren Erweiterungen ausgestattet werden, sofern dieses Modell in die weitere Produktionsplanung übernommen wird.
Konkrete Informationen über die Geschichten, spielbaren Charaktere oder den Umfang der einzelnen Erweiterungen liegen bislang nicht vor.
Auch Veröffentlichungstermine wurden nicht genannt.
Requiem-DLC soll erst nach Veronica erscheinen
Wer auf eine schnelle Erweiterung für Resident Evil Requiem hofft, muss sich dem Bericht zufolge allerdings möglicherweise länger gedulden.
Der Story-DLC für Requiem soll angeblich erst nach der Veröffentlichung des Resident Evil Veronica-Remakes erscheinen. Dieses wird für 2027 erwartet.
Darüber hinaus soll Capcom derzeit kein Interesse an Remakes von Resident Evil 5 und Resident Evil 6 haben. Gleichzeitig soll sich ein weiteres Remake des ersten Resident Evil in der Vorproduktion befinden.
Auch diese Angaben basieren auf Insiderinformationen und wurden von Capcom nicht offiziell bestätigt.
Sollten die aktuellen Informationen stimmen, würde Capcom seine Resident-Evil-Pipeline neben neuen Spielen und Remakes künftig stärker durch umfangreiche Story-DLCs ergänzen.
Bis zu einer offiziellen Ankündigung bleiben die angeblichen Erweiterungen für Resident Evil Requiem und Resident Evil Veronica jedoch unbestätigt.
39 Kommentare AddedMitdiskutieren
Genau deshalb warte ich auch mit dem Kauf von Requiem, wird bei Veronica genauso sein.
Damit du Geld für den DLC sparst?
Ein anderer Grund fällt mir nämlich leider nicht ein.
Die einzige offene Frage die in RER eigentlich bleibt ist warum Leon so ist wie er ist. Würde aber keinen wirklichen Unterscheid machen wenn man es wüsste.
Da er aber im original Code Veronica nicht vorkommt darf auch angezweifelt werden das die das im Remake entsprechend ändern werden weil er ja angeblich anderswo beschäftigt ist. Das könnte dann vielleicht ein Story DLC werden für Veronica, oder eben auch nicht.
Das man Veronica vor dem RE9 DLC bringen will lässt eigentlich eher darauf schließen das dieser irgendwie darauf Bezug nimmt, aber auch da wären wir wieder bei „Leon ist nicht dabei und anderwärtig beschäftigt“.
Wie allseits bekannt ist, gibt es immer später eine deutlich günstigere Gold Edition mit allen Inhalten.
Bezüglich der Dlcs habe ich jeweils eine Vermutung, bei Veronica hat Capcom vor, Clair mehr in den Vordergrund zu rücken, im Original war ja auch Chris stark im Fokus, das soll nicht mehr der Fall sein, ich gehe davon aus, dass er im Veronica Dlc dann seinen Platz bekommt, also eine Art Separate Ways Geschichte wie in RE4 Remake.
Bei Requiem vermute ich, dass man auch Chris spielen wird, eventuell ist Ada dabei, mal sehen, er könnte entweder einen Ausflug zu der Klinik von Victor oder zum Spencer Anwesen machen, die komplette Zerstörung des Anwesens könnte man ja wie bei Racoon City umschreiben.
Das billiger wäre halt Argument, streite ich nicht ab. Aber nach der Prämisse dürfte man dann kein Spiel mehr zu Release kaufen weil alle irgendwann mal billiger werden und evtl auch incl. DLCs 🙁
Ist leider so, das wird halt nur gemacht, um uns Spieler zu melken 😑.
Ist das so?
Also eigentlich verkauft man Ware, in welcher Form auch immer, weil man damit gewinn machen will. Und man verkauft die billiger wenn sie nicht gekauft wird.
Bei Spielen ist das „Alter“ noch mit ein Grund warum es nicht mehr zum vollem Preis gekauft wird.
Melken ist doch etwas arg vereinfacht einseitig betrachtet.
Nein ist es nicht, das bewusste Vorenthalten gewisser Inhalte und der spätere Verkauf als Dlc kann sehr wohl so bezeichnet werden, Gewinn machen die Unternehmen sowieso, es artet leider immer mehr aus durch Gier.
Wenn dieser Inhalt wirklich Einfluss auf das Spiel hat gebe ich dir Recht.
Aber das sehe ich hier nicht.
Nehmen wir RE4.
Ich hab zwar das Remake nicht gespielt sondern nur das original, aber da ist der Ada-DLC eben nicht etwas was man einfach aus dem Spiel gestrichen hätte um in extra zu verkaufen.
Selbst der Finale RE8 DLC nicht oder der letzte von Dragon Age Inquisition der die Story erweitert hat.
Ja, es gibt genug DLCs wo man einfach sagen muss das man die aus dem Spiel herausgeschnitten hat um sie extra zu verkaufen. Aber es gibt auch genügend wo das eben nicht der Fall ist.
Bestes Beispiel bleibt da für mich der Proteaner DLC aus Mass Effect 3. Ja, er erweitert die Story um so einiges, aber nein, er ist nicht wirklich zwingend nötig und es gibt auch nichts wo man sagen würde das man ohne ihn irgend etwas „verpasst“ hätte. Und der war direkt bei Release da.
Die besten Dlcs waren für mich die Witcher 3 Dlcs, Preis Leistungsverhältnis ist absolute Spitzenklasse gewesen.
Es spricht nichts dagegen bei einem Spiel in der heutigen Zeit länger zu warten. Viele Spiele werden technisch unausgereift auf dem Markt gebracht und werden dann „sauber gepatcht“ Wer wartet hat die technisch sauberste Version plus eventuell sogar noch günstiger. Der Releasekäufer ist häufig da dann einfach im Nachteil. und da kann man halt auch niemandem die schuld geben da müssten halt allgemein die Entwickler wieder sauberer arbeiten.
Nicht ohne Grund werden Releasekäufer von manchen als „Betatester“ bezeichnet.
und das war früher in der Form nicht der Fall. Da musste ein Spiel wirklich sauber laufen weil man nicht im Nachhinein nachpatchen konnte.
vorallem Ubisoft und EA bringen gerne mal unsaubere Releaseversionen raus (Siehe Assassins Creed oder Fifa). Odet 007 First light mit einem Kampagnenfortschrittsbug
Deswegen verstehe ich das Kaufverhalten von @Katanameister durchaus.
Siehe erste Antwort. Klang nach nem andern Grund.
Bei Veronica werde ich wohl sofort dabei sein!
Die FOMO scheint bei vielen zu hoch zu sein.
Mehrstündige DLC finde ich zwar gut, mir haben aber die Spin offs teilweise deutlich besser gefallen als die Hauptteile.
Ein Revelations 2 ist auch heute noch extrem gut und von der Story her 100 mal besser als Requiem.
Requiems Geschichte war auch völliger Schwachsinn, da kann man nur Angst vor dem Nachfolger haben.
Aber sowas von 😀
Die Gegenspieler absolute 0815 Bubies, die eigentlich nicht mal ne Rolle spielen.
Ja wir entführen Grace, aber entführen Sie nicht weil sie dann doch freiwillig mitgeht um irgendwas freizulassen von dem wir nicht wissen was es ist und sie auch nicht und sie kann alles zunichte machen, wenn sie was falsches eingibt und sie weis eh nicht was sie überhaupt eingeben soll.
Was ein teuflisch genialer Plan.
Könnte glatt aus Hogwarts Legacy sein. Da wars genauso dämlich.
Wenn man darüber nachdenkt, hätte das auch eine verwirrte KI zusammenzimmern können 🤖.
Darüber lasst sich nun wirklich streiten.
Wenn du nur einen Versuch für ein Passwort hast und es nur eine Person gibt die ihn kennen könnte. Was willst du da machen? Sie foltern damit du hoffentlich das richtige Wort bekommst? Ergibt auch irgendwo keinen Sinn.
Zum Rest kann ich hier nicht viel schreiben weils einfach viel zu viele Spoiler wären.
Aber rekapituliere mal ganz genau und zwar nur die Grace Spielabschnitte. Wer waren da wirklich die Gegner?
Und aus Sicht des „Entführers“ wie du ihn nennst: ging er nicht davon aus das sie es irgendwie wüsste?
Klar, in Kurzzusammenfassung klingt es unlogisch, wenn man sich das Ganze aber mal näher anschaut ist es das eigentlich gar nicht.
Hacken. Ist doch sonst auch ganz einfach möglich.
Zudem, sie kannte das PW nicht, erhält es in einem abgebrannten Gebäude welches von der Polizei durchsucht wurde und das in nem Umschlag, der immer noch da ist.
Zu deiner Frage. Grace gefangen halten und soviel Blut abzapfen, dass jeder Mensch eigentlich bereits umgekommen wäre und dann noch Monster auf sie hetzen die sie jederzeit töten können und auch würden, weil das Licht ja eh kaputt geht, wie wir bei Ihrer Flucht sehen.
Auch ziemlich dumm oder?
Edit: mir fällt gerade Wesker ein. Der mit einem Gerät andere Willens macht das zu tun, was er wollte in Resi 5. Hätte man bei ihr auch machen können. Wäre deutlich sicherer gewesen.
Hacken funktioniert indem man alles ausprobiert. Wenn man nur eine begrenzte Anzahl dafür hat klappt das nicht wirklich gut 🙂
Bei einer Durchsuchung dreht man nicht jeden Stein um. Es gibt also keinen einzigen Grund hinter den Bilderrahmen zu schauen oder in irgendwelche Schubladen. Das ein Umschlag hinter einen Bild welches nur angekokelt ist „überlebt“ passt auch.
Das mit dem „abzapfen“ hab ich nicht mehr im Gedächtnis. Kein Plan ob oder wann oder wieviel. Auf jeden Fall hat Grace PIEP getroffen und da waren die nicht Feindselig getrimmt und als dann noch PIEP hinzu kam auch nicht wirklich. Zumal „Opfer“ irgendwann auch einfach aufgeben wenn sie keine Chance mehr sehen.
Wesker : keine Ahnung mehr wie das funktionierte, ist zu lange her. Aber wenn nur Grace das PW kennen könnte, nicht mal sicher ist ob sie es kennt, dann funktioniert Zwang nicht. Körperlich und geistig sind 2 ganz andere Dinge und bei Zwang wird der Geist unterdrückt, was ja nichts bringt wenn man den braucht.
Falls du Piep ganz am Anfang nach dem Abzapfen meinst, dann bist du gestorben, wenn du piep getroffen hast 😀
Wäre Grace angekettet geblieben, wäre sie auch tot.
Macht überhaupt keinen Sinn sie da zu lassen und nicht gleich zu Pseudo Piep zu bringen.
Und was sollte der Zombie am Anfang?
Da hätte sie easy sterben können. War wohl auch egal.
Man hätte ihr auch Oroborus einpflanzen können und sie dadurch gefügig machen können.
Stand wohl zur Verfügung, wurde ja auch verkauft.
Vor allem, was ist das für ne Logik, ich bringe dich fast um und entführe dich, jetzt Hilfe mir bitte, sei so nett 😀
Oder man hats gemacht weil man man etwas in ihrer DNA oder wo auch immer vermutete oder oder oder.
Kannst du sehen wie du willst.
Der erste PIEP hat es nie absichtlich darauf ausgelegt sie umzubringen und die Szene beim Übergang zu Racoon City unterstreicht das auch.
Wenn man aber natürlich Panik hat und dann auch noch o ein Gesicht vor die Nase bekommt, dann kann man das natürlich vermuten und entsprechend handeln.
Aber da kommt dann eben die Story wieder.
Sie soll ja lt. Story entkommen. Zig mal gefangen werden und immer wieder sich befreien können funktioniert da eben nicht. Da sie entkommen soll muss man also ein Stilelement einführen was passieren würde wenn sie es nicht tut. Stirbt sie, ist das Spiel vorbei.
Passt meiner Meinung nach immer noch.
Also wenn du einfach nur stehen bleibst, bist tot. Piep wollte sie also definitiv töten.
Dazu der Zombie am Anfang.
Wenn du sie brauchst, versuchst du nicht sie zu töten. Da hilft dir ein story nix, das ist einfach dumm.
Was auch dumm ist, ist die Logik hinter dem Einsatz.
Nur eine Beamtin wird losgeschickt? Unwahrscheinlich.
Auch unlogisch, als wir den Schlüssel suchen und Piep vor uns raus geht, hätte Piep genau zum Heli laufen müssen, ist Piep aber nicht.
Und weiter: warum hat der Pilot nicht den Schlüssel? Macht auch keinen Sinn. Und der wartet da einfach 24/7 bis jemand kommt oder wie?
Ist alles ziemlich an den Haaren herbeigezogen.
Das nur Grace geschickt wird könnte daran liegen, dass diese Organisation, welche hinter Zeno und Co. steht, das FBI unter Kontrolle hat, die hatten auch Verbindungen zur US Regierung im Spiel, ansonsten stimme ich zu.
Spiel ist zu lange her für alle Details 🙁
Beim Piloten war es aber so das irgend wer anderes noch mit dem da war. Darum musste sie ja ins Haus. Würdest du jemanden der abhauen kann und dich alleine zurücklassen den Schlüssel überlassen weil du unbedingt noch was holen willst? Ich nicht 🙂
Wenn man in der Story aufpasst weiss man was man eingeben soll und warum es genau das ist;)
verstehe deine Aussage nicht. du wartest mit dem Kauf, aber hast das Spiel schon welches die nicht gefällt?
Ich habe mich vorab informiert über das Spiel, es hat seine Ecken und Kanten und gerade die Story war fragwürdig, dennoch ist es ein gutes Spiel, man muss mal objektiv an die Sache herangehen und nicht alles in den Himmel loben bzw. jeden Kritiker so darstellen, als ob er das Spiel nicht mag.
Aber etwas verwirrend ist es schon.
Bei dem was du da beschreibst, würde ich mir das Spiel nicht kaufen.
Hab ich aber, sehs anders und fands gut. Aber die Beschreibung machts eben
Ist überhaupt nicht verwirrend, ich habe mich zur Story geäußert, die sicher nicht das ganze Spiel wiederspiegelt sondern nur einen Teilbereich, das Gameplay oder auch die Optik bzw. Atmosphäre war ja gut.
Sehe ich für meinen Teil anders.
Wenn mich die Story langweilt langweilt auch der Rest vom Spiel. Gameplay gibt überall, so gut kanns nicht sein wenn man keinen Grund sieht weiter im Spiel voran zu kommen.
So würde ich über einen Film denken, aber nicht über ein Spiel.
Naja, ich spiele spiele wegen der Geschichte.
Gut, bei Multiplayerspeilen eher weniger 🙂
Aber ein Singleplayerspiel ist Geschichte im Normalfall und eben kein Tetris.
Öhm, warum mache ich was ich mache? Ach ja, weils ich ja weiter kommen muss. Warum muss ich weiter kommen? Ach ja, damit ich ne neue Map sehe. Warum will ich ne neue Map sehen? Ach ja, weils die einfach kommen wird und anders sein könnte.
Ne, Langweilig 🙁
Immer das selbst zwar auch. Aber ein Singleplayerspiel ohne Story ist für mich einfach kein Singleplayerspiel. Spielender Zeitvertreib, ja, aber mehr auch nicht, und dafür ist das zu teuer.
DLC’s zu Resident Evil: Requiem & Veronica Remake nehme ich sehr gerne. 🙂
Ich fand Requiem Klasse. Habe es 3x durchgespielt. Und ich freue mich auf das DLC.
Finde ich nicht schlecht, Revelations war meiner Meinung nach auch nur ok.
@Z0RN vor Kurzem hat sich einer der RE-Schöpfer (der Macher von RE 4 und Revelations) offiziell zum gleichen Thema geäußert.
Da hättet ihr doch auch offizielle Aussagen als News posten können? 🙂 Und mir stellt sich die Frage, ob da Dusk Golem seine Aussagen nachplappert, weil das hat der Entwickler ja im Endeffekt so ausgesagt ^^
Ja warum denn auch nicht, längere Story DLCs sind doch super. Zocke gerade den Doom the Dark Ages DLC und finde es wirklich top das es mehr Spielzeit gibt.
große Dlc von Resident Evil sind mir immer willkommen 🥳