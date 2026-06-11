Resident Evil Veronica: Knackt eine Million Wunschlisten in kürzester Zeit

Capcom feiert den nächsten Meilenstein für Resident Evil Veronica. Das Remake wurde bereits von mehr als einer Million Spielern auf die Wunschliste gesetzt.

Die Vorfreude auf Resident Evil Veronica wächst weiter. Wie Capcom bekannt gegeben hat, wurde das kommende Remake inzwischen von mehr als einer Million Spielern weltweit auf die Wunschliste gesetzt.

Mit einer kurzen Botschaft bedankte sich das Unternehmen bei der Community für die Unterstützung und verwies gleichzeitig auf die düsteren Schrecken, die Fans im nächsten Kapitel der Horror-Reihe erwarten.