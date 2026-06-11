Resident Evil Veronica: Knackt eine Million Wunschlisten in kürzester Zeit

Capcom feiert den nächsten Meilenstein für Resident Evil Veronica. Das Remake wurde bereits von mehr als einer Million Spielern auf die Wunschliste gesetzt.
Die Vorfreude auf Resident Evil Veronica wächst weiter. Wie Capcom bekannt gegeben hat, wurde das kommende Remake inzwischen von mehr als einer Million Spielern weltweit auf die Wunschliste gesetzt.
Mit einer kurzen Botschaft bedankte sich das Unternehmen bei der Community für die Unterstützung und verwies gleichzeitig auf die düsteren Schrecken, die Fans im nächsten Kapitel der Horror-Reihe erwarten.
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33 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ja Wunschliste ,was kommt als Nächstes.
Ein Medium hat 3 Millionen positive Stimmungen zu spiel XY empfangen 😅
Die Remakes von Capcom sind excellent, wesentlich besser als die neueren Teile ab 7😅 Da ich Code Veronica nie gespielt habe, bin ich gespannt drauf. Und das Jahr danach dann RE Zero Remake, wenn die Gerüchte denn stimmen. Da hätte ich mir aber tatsächlich gewünscht, dass Sie RE 0 & RE1 zu einem einheitlichen Spiel zusammenführen, falls möglich.
Wenn nicht kastriert wie RE 3, wird RE:CV ein Day 1 nobrainer.
Ich muss mir noch immer Resi 4 Remake und Requiem erstmal kaufen^^
Glückwunsch zu den 1. Millionen Wunschliste Einträge. 🥳 Würde ich ja gerne auf die Wunschliste setzen, da es auf Xbox nicht verfügbar ist. Ich hab’s zumindest nicht gesehen. Bin gespannt und freue mich auf Resident Evil: Veronica. 🥰❤️
Spannender Erfolg
Wusste gar nicht, dass man es schon in die Wunschliste aufnehmen kann. Da habe ich was nachzuholen.
Ist bei mir auch auf der Wishlist 🤙🏽
Kann es auf Xbox noch nicht auf die Wunschliste packen 🤔