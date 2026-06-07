Resident Evil Veronica: Original vs Remake im Grafikvergleich

Capcom hat im Rahmen des Summer Game Fest den nächsten Einblick in das Remake von Resident Evil Veronica gezeigt. Der neue Trailer stellt dabei vor allem den direkten Grafikvergleich zwischen Original und Remake in den Mittelpunkt.
Zu sehen sind überarbeitete Szenen mit deutlich moderner Beleuchtung, detaillierteren Charaktermodellen und neu interpretierten Umgebungen, die die Atmosphäre des Klassikers spürbar aktualisieren.
Capcom setzt damit seine Remake-Strategie der letzten Jahre fort und bringt einen weiteren Teil der klassischen „Resident Evil“-Ära auf moderne Hardware. Das Projekt soll 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.
31 Kommentare AddedMitdiskutieren
Das Remake wird wieder richtig Hammer!😁
Wird auf jeden Fall gekauft.
Wie zu erwarten stark
Das war ich gesehen habe reicht mir um erneut mein Feuer für Code Veronica zu entfachen – Day one Kauf 😊🥰
Owei, und ich habe RE Village wieder nur 3 oder 4 Stunden gespielt. Wenn es dann zuviel zum rätseln wird wie da jetzt mit den 4 Statuen dann gebe ich irgendwie immer auf bei den RE Spielen. Von Village hatte ich auch schon fast wieder den Namen vergessen…
Ich mag es nicht wenn zu viele Rätsel eingebaut sind. Das hat mich schon im ersten Silent Hill zur Verzweiflung gebracht
Einfach nur krass die Unterschiede. Die RE ENGINE ist unglaublich potent. Auch interessant die Entwicklung der Grafik über die Jahre zu sehen.
Hab nen Vergleich von dem RE2 Remake und Veronica gesehen… auch nochmal nen riesen Schritt, wobei das Remake gar nicht so alt ist… krass
Beeindruckend, wie groß der Unterschied ist.
Aber keine Ahnung, ob das Spiel was für mich ist.
Wird sich wohl genauso spielen wie die letzten Remakes auch. Also weiß man ungefähr was man bekommt
Einer der (mittlerweile) wenigen Teile die ich von Resi noch nicht gespielt habe. Freue ich daher schon länger auf das Code: Veronika Remake. Mit diesem Teil habe ich dann auch endlich die komplette Hauptreihe komplett.
Wovor ich ein wenig Angst habe das sie zu viel der Originalstory verändern. In der heutigen Sensibelchen-Zeit könnte ich mir gut vorstellen das das Konzentrationslager und vor allem der Crossdresser Alfred verändert werden. Grundsätzlich habe ich aber Vertrauen in Capcom. Als japanisches Studio sind die ja sehr darauf bedacht das ihre Marken nicht verschandelt werden und mit Resi machen sie seit 2017 eh alles richtig.
Alfred könnten die ganz weglassen. Der Typ hat einfach nur genervt
Das Originalspiel habe ich überhaupt nicht gefühlt. Aber auf das Remake bin ich gespannt
Wie erwartet sehr gut 💪🏼