Resident Evil Veronica: Original vs Remake im Grafikvergleich

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Image: Capcom / Resident Evil Veronica

Resident Evil Code Veronica Remake zeigt sich im direkten Grafikvergleich zum Original.

Capcom hat im Rahmen des Summer Game Fest den nächsten Einblick in das Remake von Resident Evil Veronica gezeigt. Der neue Trailer stellt dabei vor allem den direkten Grafikvergleich zwischen Original und Remake in den Mittelpunkt.

Zu sehen sind überarbeitete Szenen mit deutlich moderner Beleuchtung, detaillierteren Charaktermodellen und neu interpretierten Umgebungen, die die Atmosphäre des Klassikers spürbar aktualisieren.

Capcom setzt damit seine Remake-Strategie der letzten Jahre fort und bringt einen weiteren Teil der klassischen „Resident Evil“-Ära auf moderne Hardware. Das Projekt soll 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.

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31 Kommentare Added

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  4. Hardrocker 770 XP Neuling | 07.06.2026 - 13:14 Uhr

    Das war ich gesehen habe reicht mir um erneut mein Feuer für Code Veronica zu entfachen – Day one Kauf 😊🥰

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  5. Kenty 260590 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 07.06.2026 - 13:21 Uhr

    Owei, und ich habe RE Village wieder nur 3 oder 4 Stunden gespielt. Wenn es dann zuviel zum rätseln wird wie da jetzt mit den 4 Statuen dann gebe ich irgendwie immer auf bei den RE Spielen. Von Village hatte ich auch schon fast wieder den Namen vergessen…

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    • GERxJOHNNY 92090 XP Posting Machine Level 1 | 07.06.2026 - 14:23 Uhr
      Antwort auf Kenty

      Ich mag es nicht wenn zu viele Rätsel eingebaut sind. Das hat mich schon im ersten Silent Hill zur Verzweiflung gebracht

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  6. Robilein 1280300 XP Xboxdynasty Legend Platin | 07.06.2026 - 13:25 Uhr

    Einfach nur krass die Unterschiede. Die RE ENGINE ist unglaublich potent. Auch interessant die Entwicklung der Grafik über die Jahre zu sehen.

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    • Terendir 177455 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 3 | 07.06.2026 - 13:28 Uhr
      Antwort auf Robilein

      Hab nen Vergleich von dem RE2 Remake und Veronica gesehen… auch nochmal nen riesen Schritt, wobei das Remake gar nicht so alt ist… krass

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  7. d4wGkw0n 56110 XP Nachwuchsadmin 7+ | 07.06.2026 - 13:36 Uhr

    Beeindruckend, wie groß der Unterschied ist.
    Aber keine Ahnung, ob das Spiel was für mich ist.

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    • GERxJOHNNY 92090 XP Posting Machine Level 1 | 07.06.2026 - 14:21 Uhr
      Antwort auf d4wGkw0n

      Wird sich wohl genauso spielen wie die letzten Remakes auch. Also weiß man ungefähr was man bekommt

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  8. Belphegor 730 XP Neuling | 07.06.2026 - 14:08 Uhr

    Einer der (mittlerweile) wenigen Teile die ich von Resi noch nicht gespielt habe. Freue ich daher schon länger auf das Code: Veronika Remake. Mit diesem Teil habe ich dann auch endlich die komplette Hauptreihe komplett.

    Wovor ich ein wenig Angst habe das sie zu viel der Originalstory verändern. In der heutigen Sensibelchen-Zeit könnte ich mir gut vorstellen das das Konzentrationslager und vor allem der Crossdresser Alfred verändert werden. Grundsätzlich habe ich aber Vertrauen in Capcom. Als japanisches Studio sind die ja sehr darauf bedacht das ihre Marken nicht verschandelt werden und mit Resi machen sie seit 2017 eh alles richtig.

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  9. GERxJOHNNY 92090 XP Posting Machine Level 1 | 07.06.2026 - 14:19 Uhr

    Das Originalspiel habe ich überhaupt nicht gefühlt. Aber auf das Remake bin ich gespannt

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