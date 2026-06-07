Resident Evil Veronica: Original vs Remake im Grafikvergleich

Capcom hat im Rahmen des Summer Game Fest den nächsten Einblick in das Remake von Resident Evil Veronica gezeigt. Der neue Trailer stellt dabei vor allem den direkten Grafikvergleich zwischen Original und Remake in den Mittelpunkt.

Zu sehen sind überarbeitete Szenen mit deutlich moderner Beleuchtung, detaillierteren Charaktermodellen und neu interpretierten Umgebungen, die die Atmosphäre des Klassikers spürbar aktualisieren.

Capcom setzt damit seine Remake-Strategie der letzten Jahre fort und bringt einen weiteren Teil der klassischen „Resident Evil“-Ära auf moderne Hardware. Das Projekt soll 2027 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheinen.