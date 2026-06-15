Resident Evil Veronica: Remake ändert Story für Timeline-Anpassung

Capcom arbeitet weiterhin an der Neuauflage eines der wichtigsten Ableger der Reihe und hat nun erste Details zur inhaltlichen Ausrichtung des Remakes von Resident Evil: Veronica bestätigt.

Im Gespräch mit Famitsu erklärte Produzent Yoshiaki Hirabayashi, dass die Neuauflage die grundlegenden Ereignisse des Originals beibehalten wird. Gleichzeitig sollen jedoch bestimmte Szenen und Story-Elemente überarbeitet werden, um besser in die moderne Timeline der Reihe zu passen.

Ziel sei es laut Capcom, die Verbindung zu den jüngsten Remakes innerhalb des Franchise stärker zu harmonisieren. Damit soll sichergestellt werden, dass die Gesamtgeschichte der Serie konsistent bleibt und neue Spieler einen klareren erzählerischen Zusammenhang erleben.

Gleichzeitig betont das Studio, dass die Bedeutung des Spiels innerhalb der Serie unangetastet bleibt. Die Ereignisse von Code: Veronica bleiben weiterhin fest im Kanon verankert und spielen wie im Original rund drei Monate nach den Geschehnissen von Resident Evil 2.

Capcom unterstreicht damit erneut den Ansatz, klassische Teile der Reihe behutsam zu modernisieren, ohne ihre zentrale Identität zu verlieren. Besonders die Verbindung zwischen Story, Charakterentwicklung und Timeline soll dabei stärker an die heutigen Serienstandards angepasst werden.