Resident Evil Veronica: Remake ändert Story für Timeline-Anpassung

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Image: Capcom

Resident Evil Code: Veronica Remake bleibt Story treu, aber mit Anpassungen.

Capcom arbeitet weiterhin an der Neuauflage eines der wichtigsten Ableger der Reihe und hat nun erste Details zur inhaltlichen Ausrichtung des Remakes von Resident Evil: Veronica bestätigt.

Im Gespräch mit Famitsu erklärte Produzent Yoshiaki Hirabayashi, dass die Neuauflage die grundlegenden Ereignisse des Originals beibehalten wird. Gleichzeitig sollen jedoch bestimmte Szenen und Story-Elemente überarbeitet werden, um besser in die moderne Timeline der Reihe zu passen.

Ziel sei es laut Capcom, die Verbindung zu den jüngsten Remakes innerhalb des Franchise stärker zu harmonisieren. Damit soll sichergestellt werden, dass die Gesamtgeschichte der Serie konsistent bleibt und neue Spieler einen klareren erzählerischen Zusammenhang erleben.

Gleichzeitig betont das Studio, dass die Bedeutung des Spiels innerhalb der Serie unangetastet bleibt. Die Ereignisse von Code: Veronica bleiben weiterhin fest im Kanon verankert und spielen wie im Original rund drei Monate nach den Geschehnissen von Resident Evil 2.

Capcom unterstreicht damit erneut den Ansatz, klassische Teile der Reihe behutsam zu modernisieren, ohne ihre zentrale Identität zu verlieren. Besonders die Verbindung zwischen Story, Charakterentwicklung und Timeline soll dabei stärker an die heutigen Serienstandards angepasst werden.

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13 Kommentare Added

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  1. Vayne1986 61535 XP Stomper | 15.06.2026 - 10:34 Uhr

    Danke für die Infos. 👍 Freue mich schon sehr auf Resident Evil: Veronica. ❤️

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  2. Katanameister 467550 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.06.2026 - 10:43 Uhr

    Wie gesagt, bin am meisten gespannt darauf, was man mit Alfred und Steve machen wird 😀 und natürlich welche Verbindung zu Requiem besteht, angeblich soll es so gut wie sicher sein, dass Leon und Claire geheiratet haben wegen dem Symbol auf der Magnum.

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    • Drakeline6 224735 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.06.2026 - 10:53 Uhr
      Antwort auf Katanameister

      Eigentlich dürften die beiden dort noch nicht zusammen sein.
      In Degeneration, welcher danach spielt, sind sie es zumindest nicht.
      Zumindest das müsste also erst danach spielen.

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      • Katanameister 467550 XP Xboxdynasty MVP Bronze | 15.06.2026 - 12:07 Uhr
        Antwort auf Drakeline6

        Sind sie auch nicht während Veronica und Degeneration, aber auf dem Griff von der Requiem Magnum ist so ein Flügelsymbol abgebildet, was sich bestimmt auf Claire bezieht, die Wahrscheinlichkeit ist also sehr hoch, dass sie während Requiem verheiratet sind.

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        • Drakeline6 224735 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 15.06.2026 - 12:47 Uhr
          Antwort auf Katanameister

          Das ist klar, ja. Fände ich sogar gut, weil die beiden super miteinander harmonisieren.
          Meinte das nur, weil du das oben ansprichst mit der Hoffnung, dass man dazu etwas in Veronika sehen wird.
          Zumindest hatte ich deinen Kommentar so verstanden 🙂

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  4. Ash2X 345500 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 15.06.2026 - 10:55 Uhr

    Ob Resident Evil,Uncharted oder Halo – die Spiele waren immer Spiele die ein einfaches Szenario mit zweckdienlicher Story hatten und vor 20+ Jahren hat man sich noch nicht sonderlich viele Gedanken gemacht wie es weitergeht.
    Es ist nicht schlimm wenn der Clusterf… den unzählige Schreiber und Producer mal hingeklatscht haben neu sortieren.
    Sonst endet es wie Kingdom Hearts 😄

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  5. Devilsgift 143925 XP Master-at-Arms Silber | 15.06.2026 - 11:04 Uhr

    Ich lasse mich überraschen, das Dreamcast Original war schon Hammer.

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  6. ShellingFord135 15015 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 15.06.2026 - 11:28 Uhr

    Da ich Code Veronica nie gespielt habe, ist mir das bumms. Hauptsache Capcom liefert ein gutes RE remake, sow wie sie es bereits mit RE 2, 3 und dem absoluten Goldstandard RE 4 schon getan haben. Mehr davon. Die Remakes sind Sensationell. Die neueren Teile ab RE 7 sind in meinen Augen eher das Problem, die sind ziemlich schlecht im Vergleich zu den Remakes, vor allem Re 7 ist der letze Abfall.

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  7. Mech77 128015 XP Man-at-Arms Onyx | 15.06.2026 - 12:02 Uhr

    Hoffentlich verwusteln sie nicht zu viel. Möchte das gleiche Feeling beim Spielen haben wie damals auf der DC.

    RE 2 Remake fand ich zwar super, aber da fehlte mir z.B. etwas im Vergleich zum Original. Von Nemesis brauchen wir mal gar nicht reden…

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    • GERxJOHNNY 96310 XP Posting Machine Level 3 | 15.06.2026 - 12:28 Uhr
      Antwort auf Mech77

      Ich will deine Vorfreude nicht schmälern, aber die werden da schon einige Sachen ändern. Das Spiel ist in der alten Form absolut nicht mehr zeitgemäß

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  8. GERxJOHNNY 96310 XP Posting Machine Level 3 | 15.06.2026 - 12:26 Uhr

    Hauptsache die ändern den über nervigen Sidekick „Steve“ oder wie der heißt. Der war ja im Original kaum zu ertragen 🫣

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