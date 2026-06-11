Resident Evil Veronica: Remake soll laut Leak Verbindungen zu Resident Evil Requiem haben

Resident Evil Code Veronica Remake soll laut Leak direkte Verbindung zu Requiem haben.

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass das geplante Resident Evil Code Veronica Remake inhaltlich deutlich enger mit Resident Evil Requiem verbunden sein könnte als bisher angenommen.

Auslöser sind Aussagen von Insider Dusk Golem, der sich auf angebliche Informationen aus dem Umfeld von Capcom bezieht.

Hinweise auf direkte Story-Verknüpfung

Laut dem Leak soll Capcom selbst intern bestätigt haben, dass Code Veronica eine Verbindung zu Requiem besitzt.

Demnach habe der Produzent des Remakes angedeutet, dass es eine Art inhaltliche „Durchlinie“ geben soll, die speziell im Remake neu eingeführt wird und direkt in die Ereignisse von Requiem überleitet.

Was der Leak konkret behauptet

Code Veronica Remake soll neue Story-Elemente erhalten

Diese Inhalte sollen bewusst auf Resident Evil Requiem hinführen

Die Verbindung soll laut Aussage relativ direkt sein

Die Informationen stammen aus nicht offiziell bestätigten Insider-Quellen

Capcom hat diese Informationen bislang nicht offiziell bestätigt. Mögliche Story-Verbindungen zu Requiem bleiben daher aktuell im Bereich von Gerüchten.

Sollte sich dies bestätigen, könnte das Remake eine deutlich größere Rolle innerhalb der zukünftigen Resident-Evil-Storyline einnehmen als bislang erwartet.