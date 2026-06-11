Resident Evil Veronica: Remake soll laut Leak Verbindungen zu Resident Evil Requiem haben

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass das geplante Resident Evil Code Veronica Remake inhaltlich deutlich enger mit Resident Evil Requiem verbunden sein könnte als bisher angenommen.
Auslöser sind Aussagen von Insider Dusk Golem, der sich auf angebliche Informationen aus dem Umfeld von Capcom bezieht.
Hinweise auf direkte Story-Verknüpfung
Laut dem Leak soll Capcom selbst intern bestätigt haben, dass Code Veronica eine Verbindung zu Requiem besitzt.
Demnach habe der Produzent des Remakes angedeutet, dass es eine Art inhaltliche „Durchlinie“ geben soll, die speziell im Remake neu eingeführt wird und direkt in die Ereignisse von Requiem überleitet.
Was der Leak konkret behauptet
- Code Veronica Remake soll neue Story-Elemente erhalten
- Diese Inhalte sollen bewusst auf Resident Evil Requiem hinführen
- Die Verbindung soll laut Aussage relativ direkt sein
- Die Informationen stammen aus nicht offiziell bestätigten Insider-Quellen
Capcom hat diese Informationen bislang nicht offiziell bestätigt. Mögliche Story-Verbindungen zu Requiem bleiben daher aktuell im Bereich von Gerüchten.
Sollte sich dies bestätigen, könnte das Remake eine deutlich größere Rolle innerhalb der zukünftigen Resident-Evil-Storyline einnehmen als bislang erwartet.
16 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ashcroft halt, müsste ja vor Requiem spielen.
Hmm, aber Ashcroft kam in CV doch gar nicht vor oder? Nur die Ashford Familie.
Alyssa Ashcroft war nur in RE: Outbreak 1 und 2.
Ach die hießen Ashford, so lange ists her, ich dachte immer die heißen Ashcroft 😆😆😆
Vielleicht sieht man was von dieser Verbindung, die Zeno gesponsert hat 🤔.
Auf neue Storyfetzen freue ich mich immer 🙂
Na schauen wir mal, was sie sich da zusammenspinnen, wenn das stimmt.
Mit Requiem haben sie ja eh schon einige Canon Sachen geändert.
Ansonsten war CV ja recht losgelöst von den anderen RE. Eigene Bösewichte und Geschichtsinfos, die danach nirgends mehr vorkamen. Chris, Claire und Wesker waren die einzigen wiederkehrenden Charas.
Packt direkt noch Leon rein für den Fan-Service :D~
Immerhin war RER wieder ein RE im Gegensatz zu den Vorgängern.
In wie weit sich der canon geändert hat muss ich zwar passen, aber in der Theorie könnte das auch mit anderen Erkenntnissen der Gegenwart zusammenhängen als das was man eben früher im Vorfeld wusste.
Auf jeden Fall soll Veronica wohl an RER orientiert sein, also immerhin eine gewisse Weiterführung als das alte einfsch nur aufzuhübschen.
Könnte natürlich auch nur 8nhaltlich sein und Elemente von RE9 beinhalten die viel früher stattfanden.
Mal schaun, sieht auf jeden Fall bisher interessant vom Konzept finde ich.
Hmm, aber was ist denn so groß anders an RE9 im Vergleich zu den Vorgängern?
Hab’s noch nicht gespielt, aber was ich bisher so gesehen habe, machen sie doch nichts anders als das was sie seit RE7 machen. Action, Grusel, Survival und bissel Rätseln.
7 und 8 waren halt nur etwas anders von der Erzählung. Ich bin froh, dass die Ethan Reihe damit nun durch ist, aber trotzdem waren es im gern noch Held gegen Umbrella Spiele^^
Bin auf die Änderungen gespannt und wie sie einige Sachen handhaben, die heutzutage etwas problematisch sind.
RE4R haben sie was das anging auch gut modernisiert.
Das was du sagst.
Als Horror Spiel waren 7 und 8 durchaus ok bis gut, aber für mich kein RE was es jetzt wieder ist mit ner vernünftigen Weiterezählung.
Kann ich mir gut vorstellen, mal abwarten was sie machen.
Bin gespannt, mehr von der Story zu erfahren 👍.
in der ein oder andern Form werden Sie bestimmt die Storys zusammenführen, da es sich ja um ein einheitliches Franchise handelt und alles verbunden ist.
bin ich ja sehr gespannt wie das spiel wird, habe das original nie gespielt oder gesehen
Okay, schauen wir mal.
Bin schon so gespannt drauf
Mal schauen wie Veronica am Ende ankommen wird. Bin auch gespannt