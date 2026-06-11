Resident Evil Veronica: Remake soll laut Leak Verbindungen zu Resident Evil Requiem haben

16 Autor: , in News / Resident Evil Veronica
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Image: Capcom

Resident Evil Code Veronica Remake soll laut Leak direkte Verbindung zu Requiem haben.

Ein neuer Leak deutet darauf hin, dass das geplante Resident Evil Code Veronica Remake inhaltlich deutlich enger mit Resident Evil Requiem verbunden sein könnte als bisher angenommen.

Auslöser sind Aussagen von Insider Dusk Golem, der sich auf angebliche Informationen aus dem Umfeld von Capcom bezieht.

Hinweise auf direkte Story-Verknüpfung

Laut dem Leak soll Capcom selbst intern bestätigt haben, dass Code Veronica eine Verbindung zu Requiem besitzt.

Demnach habe der Produzent des Remakes angedeutet, dass es eine Art inhaltliche „Durchlinie“ geben soll, die speziell im Remake neu eingeführt wird und direkt in die Ereignisse von Requiem überleitet.

Was der Leak konkret behauptet

  • Code Veronica Remake soll neue Story-Elemente erhalten
  • Diese Inhalte sollen bewusst auf Resident Evil Requiem hinführen
  • Die Verbindung soll laut Aussage relativ direkt sein
  • Die Informationen stammen aus nicht offiziell bestätigten Insider-Quellen

Capcom hat diese Informationen bislang nicht offiziell bestätigt. Mögliche Story-Verbindungen zu Requiem bleiben daher aktuell im Bereich von Gerüchten.

Sollte sich dies bestätigen, könnte das Remake eine deutlich größere Rolle innerhalb der zukünftigen Resident-Evil-Storyline einnehmen als bislang erwartet.

Quelle
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16 Kommentare Added

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    • Homunculus 309690 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.06.2026 - 11:17 Uhr
      Antwort auf de Maja

      Hmm, aber Ashcroft kam in CV doch gar nicht vor oder? Nur die Ashford Familie.

      Alyssa Ashcroft war nur in RE: Outbreak 1 und 2.

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  3. Homunculus 309690 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.06.2026 - 11:21 Uhr

    Na schauen wir mal, was sie sich da zusammenspinnen, wenn das stimmt.
    Mit Requiem haben sie ja eh schon einige Canon Sachen geändert.

    Ansonsten war CV ja recht losgelöst von den anderen RE. Eigene Bösewichte und Geschichtsinfos, die danach nirgends mehr vorkamen. Chris, Claire und Wesker waren die einzigen wiederkehrenden Charas.

    Packt direkt noch Leon rein für den Fan-Service :D~

    0
    • oldGamer 206940 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.06.2026 - 11:26 Uhr
      Antwort auf Homunculus

      Immerhin war RER wieder ein RE im Gegensatz zu den Vorgängern.
      In wie weit sich der canon geändert hat muss ich zwar passen, aber in der Theorie könnte das auch mit anderen Erkenntnissen der Gegenwart zusammenhängen als das was man eben früher im Vorfeld wusste.
      Auf jeden Fall soll Veronica wohl an RER orientiert sein, also immerhin eine gewisse Weiterführung als das alte einfsch nur aufzuhübschen.
      Könnte natürlich auch nur 8nhaltlich sein und Elemente von RE9 beinhalten die viel früher stattfanden.
      Mal schaun, sieht auf jeden Fall bisher interessant vom Konzept finde ich.

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      • Homunculus 309690 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 11.06.2026 - 15:58 Uhr
        Antwort auf oldGamer

        Hmm, aber was ist denn so groß anders an RE9 im Vergleich zu den Vorgängern?

        Hab’s noch nicht gespielt, aber was ich bisher so gesehen habe, machen sie doch nichts anders als das was sie seit RE7 machen. Action, Grusel, Survival und bissel Rätseln.

        7 und 8 waren halt nur etwas anders von der Erzählung. Ich bin froh, dass die Ethan Reihe damit nun durch ist, aber trotzdem waren es im gern noch Held gegen Umbrella Spiele^^

        Bin auf die Änderungen gespannt und wie sie einige Sachen handhaben, die heutzutage etwas problematisch sind.

        RE4R haben sie was das anging auch gut modernisiert.

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        • oldGamer 206940 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 11.06.2026 - 23:52 Uhr
          Antwort auf Homunculus

          Das was du sagst.
          Als Horror Spiel waren 7 und 8 durchaus ok bis gut, aber für mich kein RE was es jetzt wieder ist mit ner vernünftigen Weiterezählung.

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  6. ShellingFord135 13785 XP Leetspeak | 11.06.2026 - 13:47 Uhr

    in der ein oder andern Form werden Sie bestimmt die Storys zusammenführen, da es sich ja um ein einheitliches Franchise handelt und alles verbunden ist.

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  7. nexus258 64270 XP Romper Stomper | 11.06.2026 - 14:18 Uhr

    bin ich ja sehr gespannt wie das spiel wird, habe das original nie gespielt oder gesehen

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