Resident Evil Village: DLC soll dieses Jahr veröffentlicht werden

Schon im Juni letzten Jahres bestätigte Capcom die Arbeiten an einem DLC zu Resident Evil Village. Neuigkeiten dazu gab es seitdem aber keine.

In einer Grußbotschaft zum neuen Jahr in der Zeitschrift Famitsu sprach das Unternehmen grob über die Pläne für DLCs. So auch zu Resident Evil Village.

Demnach wird Resident Evil Village einen DLC in diesem Jahr erhalten. Wie dieser lautet oder in welchen Zeitraum er veröffentlicht wird, wurde nicht gesagt.

Grundsätzlich will Capcom Resident Evil-Spiele auf mehrere Arten anbieten. So sollen noch mehr Spieler in den Genuss der Reihe kommen. Was das genau bedeutet, ließ man zwar offen. Es könnte sich aber um weitere Remakes zu älteren Titeln handeln, wie etwa Resident Evil 4 Remake, zu dem es letztes Jahr schon so einige Gerüchte und Leaks gab.