Resident Evil Village: Entwickler verspricht intensive und erschreckende Momente

Autor:, in / Resident Evil Village

Am 7. Mai 2021 geht mit Resident Evil Village die Horrorspiel-Reihe in ein weiteres Abenteuer. So mancher Spieler mag bisher nicht genug Angst und Schrecken verspürt haben, wie er es gewohnt ist.

Director Morimasa Sato sprach das Thema jetzt an und versprach Spielern, dass es auch Intensive und erschreckende Momente in Resident Evil Village geben wird. Man habe diese bisher nicht gezeigt, damit sie Spieler selbst erleben können.