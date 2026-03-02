Resident Evil Village: Finaler Grafikvergleich zwischen Switch 2, Xbox Series S und PS5

Eine neue Resident Evil Village-Grafikanalyse zeigt deutliche Unterschiede bei Detailgrad, Auflösung, Raytracing und Performance.

Der finale Grafikvergleich von Resident Evil Village zwischen Switch 2, Xbox Series S und PlayStation 5 zeichnet ein klares technisches Profil der kommenden Nintendo‑Hardware.

Die Switch 2 positioniert sich sichtbar über der Series S, bleibt aber in einigen Bereichen hinter PS5 und Series X zurück – vor allem dort, wo Raytracing eine Rolle spielt.

Switch 2 liefert höhere Auflösung und mehr Details als die Series S

Die Analyse zeigt, dass die Switch 2 in vielen Szenen eine höhere native Auflösung und sichtbar mehr Detailtreue bietet als die Xbox Series S. Feinstrukturen wie Holzmaserungen, Stofftexturen oder Partikel wirken klarer, und die Bildschärfe bleibt stabiler, besonders in Bewegung. Das legt nahe, dass die Switch 2 über eine effizientere Upscaling‑Pipeline oder höhere GPU‑Reserven verfügt, als man bisher vermutet hat.

Raytracing bleibt PS5 und Series S vorbehalten – Switch 2 setzt auf klassisches Lighting

Ein entscheidender Unterschied liegt im Raytracing‑Support. Während PS5 und Series S RT‑Effekte wie Reflexionen und vor allem Ambient Occlusion nutzen, verzichtet die Switch 2 vollständig darauf. Das führt zu:

weniger präzisen Schattenübergängen

flacheren Kontaktbereichen zwischen Objekten

geringerer räumlicher Tiefe in Innenräumen

Gerade Ambient Occlusion fällt im Vergleich deutlich auf, da die RT‑Varianten auf PS5 und Series S subtilere, realistischere Abdunklungen erzeugen.

Performance: Switch 2 schneller als Series S mit RT – aber kein 60‑FPS‑Ziel

In der Performance‑Analyse zeigt sich ein gemischtes Bild:

Die Switch 2 erreicht höhere Bildraten als die Series S mit aktiviertem Raytracing.

Dennoch kommt die Switch 2 nicht an stabile 60 FPS heran.

Die PS5 bleibt in diesem Vergleich die stabilste Plattform, insbesondere im Performance‑Modus.

Die Switch 2 scheint also eine gute Balance zwischen Bildqualität und Geschwindigkeit zu finden, ohne die hohen RT‑Kosten tragen zu müssen.

Der Vergleich macht deutlich:

Die Switch 2 übertrifft die Series S in Auflösung und Detailgrad.

Die Series S und PS5 behalten Vorteile bei Raytracing‑Effekten.

Die Switch 2 liefert eine überraschend starke Performance, bleibt aber unter 60 FPS.

PS5 bleibt technisch am weitesten vorne, vor allem durch RT‑Stabilität und höhere GPU‑Leistung.

Damit positioniert sich die Switch 2 als Hybrid‑Konsole, die in vielen Bereichen näher an PS5‑Niveau heranrückt, aber bewusst auf RT‑Features verzichtet, um konstante Performance zu gewährleisten.