Resident Evil Village: Gold Edition und die Winters-Erweiterung sind ab sofort erhältlich

Capcom gibt die heutige Veröffentlichung des lang ersehnten DLC zu Resident Evil Village und der Resident Evil Village Gold Edition bekannt. Sowohl die Winters-Erweiterung als auch die Resident Evil Village Gold Edition, das neben dem Grundspiel auch die neue Erweiterung enthält, sind ab sofort weltweit für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One, und PC via Steam erhältlich.

Der Zusatzinhalt bietet neue Möglichkeiten, das preisgekrönte achte Abenteuer der renommierten Survival-Horror-Franchise zu genießen, darunter den „Third-Person-Modus“, neue spielbare Charaktere für „Die Söldner: Zusatzmissionen“, wie Lady Dimitrescu, und das letzte Kapitel der Winters-Familiensaga, „Shadows of Rose“.

Resident Evil Re:Verse, ein kostenloses Online-Multiplayer-Erlebnis, das allen Besitzer von Resident Evil Village und Resident Evil Village Gold Edition zur Verfügung steht, wird heute ebenfalls mit Cross-Play-Unterstützung veröffentlicht.

Die Winters-Erweiterung bietet den Fans von Resident Evil Village ganz neue Perspektiven, beginnend mit dem lang ersehnten „Third-Person-Modus“. Diese neue Option ermöglicht es, die hochgelobte Hauptkampagne, die ursprünglich aus der Ego-Perspektive präsentiert wurde, aus einem völlig neuen Blickwinkel zu erleben. Fans können den Protagonisten Ethan Winters mit noch nie dagewesenen Animationen in Aktion erleben, während er darum kämpft, die Schrecken zu überleben, die ihn auf seiner Reise zur Rettung seiner entführten Tochter Rose erwarten.

16 Jahre nach den Ereignissen der Hauptgeschichte setzt „Shadows of Rose“ die Saga der Familie Winters fort. Die inzwischen heranwachsende Rose Winters taucht in ein Reich des Bewusstseins ein, um ein Heilmittel für ihre unerwünschten Kräfte zu finden. In dieser verzerrten und verdrehten Welt der Albträume muss sich Rose ihren Ängsten stellen und ihre seltsamen Fähigkeiten einsetzen, um den Monstern und anderen Bedrohungen, die sie in die Dunkelheit zu ziehen versuchen, zu entkommen und sie zu besiegen.

Mit „Die Söldner: Zusatzmissionen“ werden auch neue spielbare Charaktere eingeführt. Ethan Winters wird in diesem actiongeladenen Bonusmodus von einem Ensemble unterstützt, zu dem jetzt der legendäre BSAA-Agent Chris Redfield, Lord Karl Heisenberg und Gräfin Alcina Dimitrescu gehören. Spieler können sich ins Getümmel stürzen und die Boulder-Box-Fäuste von Chris entfesseln, Heisenbergs magnetische Gaben und Lady D‘s Fähigkeit, werfbare Möbel zu beschwören. Jeder Charakter hat seine eigenen Attribute und Fähigkeiten, mit denen er sich seinen Weg durch die Feinde in diesem verbesserten Modus bahnt, der auch neue Abschnitte und neue Balance-Anpassungen enthält.

Resident Evil Re:Verse erscheint ebenfalls heute für PlayStation 4, Xbox One und PC über Steam mit Cross-Play. Dieses für Besitzer von Resident Evil Village und Resident Evil Village Gold Edition kostenlose Online-Multiplayer-Spiel bietet eine Reihe beliebter Resident Evil-Helden, die in Matches mit vier bis sechs Spielern gegeneinander antreten. Wenn sie ausgeschaltet werden, mutieren die Charaktere zu Biowaffen mit mächtigen Angriffen, die perfekt geeignet sind, um sich an ihren Gegnern zu rächen. Zusätzliche Überlebende, Kreaturen, Stages, Kostüme und Herausforderungsmissionen sind für Updates nach der Veröffentlichung geplant.