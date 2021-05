Resident Evil Village: Höchste Spielerzahl aus dem Franchise auf Steam

Laut der Steam-Statistikseite gehört Resident Evil Village derzeit zu den Top 10 der meistgespielten Spiele auf Steam. Das Spiel hat die Marke von 100.000 gleichzeitigen Spielern überschritten und liegt damit auf Platz neun der Liste. Für einen Veröffentlichungstag eine ziemliche Leistung. Die Spitzenplätze der Top-10-Liste der meistgespielten Spiele auf Steam werden oft von Counter Strike: GO, DOTA 2, PUBG, Grand Theft Auto V und Rust geführt. Es ist auch erwähnenswert, dass Resident Evil Village derzeit der einzige Einzelspielertitel in der Top-10-Liste ist.

Verglichen mit dem Rest der Resident Evil-Franchise übertrifft Village die bisherigen Spielerzahlen bei weitem. Laut dem Videospielindustrie-Analysten Benjisales auf Twitter haben die meisten früheren Resident Evil-Veröffentlichungen nur einen Bruchteil der Spielerzahl von Village erreicht. Der Spitzenwert von Resident Evil 7 liegt bei nur 20.449 Spielern. Resident Evil 2 Remake und Resident Evil 3 Remake haben mit 74.227 bzw. 60.293 Spielern in der Spitze weitaus beeindruckendere Zahlen vorzuweisen.

Resident Evil 8 Village has just set a new franchise record for highest concurrent players ever on Steam. Looks like a huge launch incoming

RE 8 Village – 75,183 (and climbing)

RE 2 Remake – 74,227

RE 3 Remake – 60,293

RE 7 – 20,449 pic.twitter.com/kKw76lKNSj

