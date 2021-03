Resident Evil Village: Horrorserie feiert heute 25-jähriges Jubiläum

Autor:, in / Resident Evil Village

Horrorserie Resident Evil feiert heute 25-jähriges Jubiläum und kündigt einen neuen Showcase, eine Beta und mehr an.

Capcoms genre-definierendes Survival-Horror-Franchise Resident Evil erreicht mit seinem 25-jährigen Jubiläum heute einen monumentalen Meilenstein. Im Laufe der Jahre hat die beliebte Serie weltweit mehr als 107 Millionen Einheiten ausgeliefert, einige der bekanntesten Charaktere und Gameplay-Systeme in Videospielen eingeführt und sich über die Grenzen von Videospielen hinaus als Marke in der gesamten Unterhaltungsbranche entwickelt.

Der nächste, mit Spannung erwartete Eintrag in die erfolgreiche Serie, steht mit der weltweiten Veröffentlichung von Resident Evil Village am 7. Mai 2021 kurz bevor.

Resident Evil Village wird für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC über Steam erscheinen, Capcom bestätigt zusätzlich die Veröffentlichung für Stadia. Im April 2021 wird ein weiteres digitales „Resident Evil Showcase“-Event stattfinden, bei dem Details zur Open Beta für das Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse und weitere Informationen zu Resident Evil Village bekannt gegeben werden.

Auf dem letzten „Resident Evil Showcase“-Event im Januar wurden Informationen zu wichtigen neuen Gameplay-Funktionen und Charakteren für Resident Evil Village bekannt gegeben, auf dem nächsten Showcase im April 2021 werden weitere Details zu Resident Evil Village und Informationen zum 25-jährigen Jubiläum verkündet werden.

Zur Feier des 25-jährigen Jubiläums der Serie werden beliebte Resident Evil Charaktere und Biowaffen im Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse zusammenkommen. Spieler starten als menschlicher Charakter in 4- bis 6-Spieler-Deathmatches gegeneinander. Einmal tödlich getroffen, wird der Charakter als Biowaffe ins Spiel zurückkehren und Spieler können Rache üben.

Während der Runden können Virusfläschchen gesammelt werden. Je mehr Fläschchen als menschlicher Charakter gesammelt werden, desto stärker wird die Biowaffe sein, als die Spieler zurückkehren. Das Mehrspieler-Erlebnis Resident Evil Re:Verse ist kostenlos für Besitzer von Resident Evil Village und erscheint für PlayStation 4, Xbox One und den PC. Besitzer einer Version von Resident Evil Village für PlayStation 5 oder Xbox Series X|S können über die Abwärtskompatibilität auf das Spiel zugreifen.

Interessierte Besitzer einer PlayStation 4, Xbox One oder eines Steam-Accounts können zwischen dem 7. April um 8 Uhr und dem 11. April um 7:59 an einem Open Beta-Test für Resident Evil Re:Verse teilzunehmen. Spieler, die zuvor an der Closed Beta teilgenommen haben und das Spiel noch installiert haben, erhalten durch ein kostenloses Update Zugang zur Open Beta, sobald diese verfügbar ist. Neue Spieler können die Open Beta-Inhalte zu Resident Evil Re:Verse ab dem 5. April im jeweiligen Store vorab herunterladen. Alle Open Beta-Teilnehmer benötigen eine registrierte Capcom-ID.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC über Steam und Stadia und kann ab sofort als physische oder digitale Standard-Edition vorbestellt werden.

Neben der Standard-Edition von Resident Evil Village wurde eine digitale Deluxe-Edition vorgestellt. Diese enthält das Basisspiel und ein digitales „Trauma-Paket“ mit In-Game-Zusatzinhalten, wie der Samurai Edge-Waffe und von Resident Evil 7 Biohazard inspirierte Bildschirmfilter, eine Option zum Speichern bei Tonbandgeräten und sofortiger Zugriff auf eine besonders herausfordernde Schwierigkeitsstufe. Zusätzlich ist eine physische Collector’s Edition von Resident Evil Village erhältlich.

Diese enthält die Standard-Edition des Spielt und alle Inhalte der digitalen Deluxe-Edition sowie eine Chris Redfield-Figur, ein SteelBook, ein Artbook und mehr. Spieler, die eine Version des Spiels für die PlayStation 4 besitzen, erhalten ohne zusätzliche Kosten ein Upgrade zur digitalen PlayStation 5-Version. Resident Evil Village unterstützt Smart Delivery für Xbox Series X|S und Xbox One-Konsolen.

Ab dem 1. April wird die Resident Evil 7 biohazard Gold Edition kostenlos auf Stadia Pro und als individuelle Kaufoption für Stadia erhältlich sein. Zur Feier des 25-jährigen Geburtstags können Spieler sich über Rabattaktionen auf mehreren Plattformen für die umfangreiche Titelbibliothek von Resident Evil freuen.