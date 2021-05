Resident Evil Village: Medaillenspiegel: So bewertet die Fachpresse das Horrorspiel

Autor:, in / Resident Evil Village

Am 07. Mai 2021 ist es offiziell so weit und Resident Evil Village erscheint endlich für Xbox One, Xbox Series X/S und weitere Plattformen.

Kurz vor der Veröffentlichung haben die internationalen Medien ihre Meinungen und Wertungen zum neusten Teil des Horrorspiels abgegeben. Wie die Wertungen ausgefallen sind, zeigt der Medaillenspiegel von Xboxdynasty.

Resident Evil Village – Medaillenspiegel

Game Informer 9.3

GameSpot 9

Wccftech 9

Destructoid 9

Press Start 9



ShackNews 9

PCGamesN 8

IGN 8

EGM 8

Wertungen 5/5