Resident Evil Village: Mehr als 4,5 Millionen mal ausgeliefert

Von Resident Evil Village wurden weltweit mittlerweile mehr 4,5 Millionen Einheiten an den Handel ausgeliefert und digital verkauft.

Diese Zahl umfasst sowohl Lieferungen an den Einzelhandel als auch digitale Verkäufe. Bereits am 11. Mai verkündete Capcom, dass das Spiel 3 Millionen mal ausgeliefert wurde. Am 26. Mai folgte dann mit 4 Millionen Auslieferungen und digitalen Verkäufen der nächste große Meilenstein.

Während der E3 2021 gab das Unternehmen zudem bekannt, dass man an einem DLC arbeitet und es nähere Informationen dazu zu einem späteren Zeitpunkt geben wird.

Resident Evil Village erschien am 7. Mai 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, PC und Stadia.