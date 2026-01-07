Resident Evil Village: PlayStation bewirbt Low Budget-Ableger des Horrorspiels

PlayStation irritiert Fans: Ebola Village sorgt für massives Kopfschütteln – erinnert stark an Resident Evil Village und weiteren Kultspielen.

Nachdem Sony auf seinem offiziellen PlayStation‑Kanal einen Trailer zum First‑Person‑Horror‑Shooter Ebola Village veröffentlicht hatte, folgte eine ungewöhnlich laute Reaktion seitens der Community.

Der Trailer zeigt erstmals die Konsolenversion eines Spiels, das bereits vor einigen Monaten auf dem PC veröffentlicht wurde. Schon der Name Ebola Village irritiert viele Spieler, doch die Kritik richtet sich vor allem gegen das auffällige KI-generierte Cover, die extremen Parallelen zu Resident Evil Village und die veraltete Optik des Gameplays.

Die Animationen wirken grob, die Effekte altbacken, und selbst die Titelgestaltung erinnert stark an bekannte Survival‑Horror‑Marken. Ebola Village taucht zudem nicht zum ersten Mal in dieser Form auf, denn ähnliche Projekte desselben Entwicklers konnten bislang keinerlei Aufmerksamkeit gewinnen.

Unter dem Trailer häufen sich negative Kommentare, die die Verwunderung der PlayStation‑Community widerspiegeln. Spieler vergleichen das gezeigte Material mit ikonischen Szenen aus Resident Evil, etwa der Verfolgung durch einen Kettensägen schwingenden Dorfbewohner, die stark an das Jahr 2004 und Resident Evil 4 erinnert.

Viele Nutzer äußern Unverständnis darüber, warum Sony ein solches Projekt auf seinem offiziellen Kanal hervorhebt.

Die gezeigten Sequenzen vermitteln einen klaren Low‑Budget‑Eindruck, was im Indie‑Bereich nicht ungewöhnlich wäre, doch hier fällt die Nähe zu etablierten Horror‑Franchises besonders auf. Die Diskussion dreht sich weniger um das Genre selbst, sondern um die Frage, weshalb ein derart umstrittenes Spiel eine prominente Plattform erhält.

Ebola Village wird am 23. Januar erscheinen…allerdings nciht für Xbox. Gut so!