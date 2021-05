Resident Evil Village: Schwacher Start der Retail-Version in Japan

Wie aus Daten von Famitsu hervorgeht, konnten sich die physischen Fassungen von Resident Evil Village für PlayStation 5 und PlayStation 4 während der ersten Woche lediglich 149.884 Mal verkaufen.

Damit ist der achte Eintrag der Serie nicht nur seinem direkten Vorgänger Resident Evil 7 (231.188 Exemplare) deutlich unterlegen, sondern stellt ebenfalls den schwächsten Retail-Start der Marke seit fast zwei Jahrzehnten dar.

Laut Daten der Game Data Library starteten nur das ursprüngliche Resident Evil (148.904 Exemplare) und das seinerzeit zum Start Gamecube-exklusive Resident Evil 4 (145.533 Exemplare) schlechter. Hierbei gilt allerdings zu beachten, dass zum damaligen Zeitpunkt digitale Downloads noch keine Rolle spielten.

Die Remakes von Resident Evil 2 (265.324 Exemplare) und Resident Evil 3 (189.490 Exemplare) schnitten zum Start ebenfalls deutlich erfolgreicher ab.

— Game Data Library (@GameDataLibrary) May 13, 2021