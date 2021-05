Resident Evil Village: So wurde Lady Dimitrescu zum Leben erweckt

Lady Dimitrescu ist eines der Aushängeschilder des kürzlich erschienene Horror-Titels Resident Evil Village und erfreute sich bereits vor der Veröffentlichung großer Beliebtheit bei den Fans.

Dass die Motion-Capture-Aufnahmen für die im Spiel knapp 2,90 m große Dame etwas außergewöhnlich verliefen, ist kaum verwunderlich. Um Lady Dimitrescu zum Leben zu erwecken, musste Darstellerin Maggie Robertson einen Schaumstoff-Stab mitsamt aufgemaltem grimmig dreinschauendem Gesicht zur Hilfe nehmen.

Da der achte Teil der Hauptreihe nun endlich erschienen ist, konnte Robertson nun einige Aufnahmen ihrer Arbeit via Twitter mit den Fans teilen.

Zu sehen ist die Darstellerin in einem Motion-Capture-Gewand. Zusätzlich hält sie einen Stab in der Hand, an dessen oberen Ende eine Rolle aus Schaumstoff mit aufgemaltem Gesicht befestigt ist. Das ungewöhnliche Utensil wurde dabei verwendet, um Lady Dimitrescus tatsächliche Größe und ihre Augenlinie zu markieren.

How the sausage gets made part 2: This is what we used to mark Lady D's actual size and eye lines. Clearly, she's grumpy after chasing people around the castle all day. 💅 #thegrumpystandin #LadyDimitrescu #ResidentEvilVillage

(check out that hat tho. It's a look 😏 💁) pic.twitter.com/I7g6f8K2L8

— Maggie Robertson (@maggiethebard) May 10, 2021