Resident Evil Village: Special zum Release angekündigt

Die Veröffentlichung von Resident Evil Village steht unmittelbar bevor, die 60-minütige Gameplay-Demo kann eine Woche lang getestet werden. Um den Start zu feiern, veranstaltet Capcom am 7. Mai einen speziellen Live-Stream. Dieser wird um 4:30 AM PST/8 PM JST via YouTube live gehen.

Das Launch-Special wird von Produzent Tsuyoshi Kanda und Regisseur Morimasa Sato moderiert, während Comedian Eiko Kano ein besonderer Gast sein wird. Obwohl nicht genau gesagt wurde, was wir erwarten können, sollte Capcom einige Gameplay-Bilder und vielleicht ein paar neue Details zum Titel zeigen. Natürlich wird es auch einen Countdown bis zur offiziellen Veröffentlichung des Spiels geben.

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai für Xbox One, Xbox Series X/S, PS4, PS5, Stadia und PC. Darin begibt sich Ethan Winters in ein geheimnisvolles Dorf, um seine Tochter Rose zu retten, die von Chris Redfield entführt wurde. In dem Dorf muss er sich mit den Four Lords, angeführt von Mutter Miranda, und Bedrohungen wie Lykanern auseinandersetzen.