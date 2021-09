Resident Evil Village: Synchronsprecher deutet Rückkehr an

Ein Synchronsprecher von Resident Evil Village deutet an, dass er in einem neuen Spiel zurückkehren könnte.

Neil Newbon, der Nicholai Ginovaef im Remake von Resident Evil 3 und Karl Heisenberg in Resident Evil Village spielte, deutete im Interview mit Gerard Eady im Awfully Irish Podcast an, dass er und seine Kollegin Nicole Tompkins für ein weiteres Spiel zurückkehren könnten. Sie spielte Jill Valentine im Remake von Resident Evil 3 und Daniela Dimitrescu in Resident Evil Village.

„Ich habe einige sehr gute und enge Freunde, mit denen ich immer wieder gerne zusammenarbeite.“, sagte Newbon.

„Wissen Sie, Nicole und ich – ich kann über einige Dinge nicht sprechen, aber dies ist nicht unser erstes Rodeo und es wird vielleicht auch nicht unser letztes sein. Wir haben vielleicht noch andere Sachen.“

Da die Darsteller mehr als einen Charakter in der Resident Evil-Reihe gespielt haben, ist nicht klar, auf welches Spiel sich Newbon bezieht. Da ein angebliches Remake von Resident Evil 4 in der Entwicklung sein soll, könnte es sich vielleicht um dieses Spiel handeln.