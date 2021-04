Resident Evil Village: The Mercenaries-Modus im Gameplay-Video vorgestellt

Der beliebte The Mercenaries-Modus wird auch in Resident Evil Village spielbar sein. Hier könnt ihr euch ein neues Gameplay-Video anschauen.

Während PlayStation-Spieler schon die neue 60-minütige Demo spielen können, müssen Xbox- und PC-Spieler noch bis zum 1. Mai 2021 warten. Doch in der Zwischenzeit bekommt ihr von IGN neues Gameplay-Material zum beliebten The Mercenaries-Modus zur Verfügung gestellt.

Im The Mercenaries-Modus müsst ihr in verschiedenen Gebieten Horden von Feinden abwehren. Das Ziel ist so viele Punkte wie möglich zu sammeln, um in das nächste Gebiet zu gelangen. Wenn ihr einen Kill macht, gewinnt ihr Zeit sowie Punkte.

Während die Anfangsgebiete relativ leicht zu meistern sind, müsst ihr euch später eure Taktik genau durchdenken. Zwischendurch kommt ihr auch am Shop vorbei und könnt dort Munition, Waffen, Upgrades und Verbrauchsgüter kaufen. Während des Spiels habt ihr ebenfalls die Chance Fähigkeiten wie schneller laufen zu bekommen.

Hier könnt ihr euch das neue Gameplay-Video anschauen:

Resident Evil Village erscheint am 7. Mai 2021 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 und PlayStation 4, PC und Google Stadia.