Resident Evil Village: Third-Person-Gameplay PC-Mod vorgestellt

Autor:, in / Resident Evil Village

Resident Evil Village muss in der Ego-Perspektive gespielt werden und Fans des Franchise sind sich einig, dass das bei Shootern so sein muss. Aber was, wenn Spieler Ethan Winters sehen wollen? Oder man einfach einmal einen anderen Blickwinkel haben möchte?

Modder FluffyQuack hat Abhilfe zumindest für die PC Spieler unter uns geschaffen und den Third Person Gameplay Mod für Resident Evil Village geschaffen. Im folgenden Video könnt ihr euch ein Bild davon machen, ob die andere Sichtweise im Horror-Dorf vielleicht doch gar nicht mal so schlecht ist: