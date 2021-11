Resident Evil Village: Verkäufe um 227 Prozent gestiegen

Autor:, in / Resident Evil Village

In der Halloween-Woche sind die Verkäufe von Resident Evil Village um 227 Prozent gestiegen.

In den UK Charts der Halloween-Woche sind die Verkäufe von Capcoms Meisterwerk Resident Evil Village um 227 Prozent geradezu explodiert und ist auf Platz 12 in Groß Britannien zurückkehrt. Dazu beigetragen haben dürften die massiven PR-Aktivitäten von Capcom, darunter das Auftauchen klassischer Charaktere in Fortnite und die Rückkehr der kostenlosen Demo des Spiels.

Insgesamt haben seit der Veröffentlichung im Mai 2021 fünf Millionen Exemplare des Horrorspiels den Spielern das Grauen gelehrt.