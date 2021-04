Resident Evil Village: Zeitfenster der 60 Minuten-Demo verlängert

Am 02. Mai 2021 wird Capcom eine 60 Minuten lange spielbare Demo zu Resident Evil Village veröffentlichen. Die Multiplattform-Demo wird die beiden Abschnitte „Village“ und „Castle“ enthalten, die bereits auf der PlayStation spielbar waren.

Die Demo sollte ursprünglich nur innerhalb eines Zeitfensters von 24 Stunden spielbar sein.

Capcom hat nach der Kritik am zu engen Zeitfenster die Entscheidung getroffen, Spielern mehr Zeit einzuräumen.

Nach wie vor wird die 60 Minuten-Demo am 02. Mai ab 02:00 Uhr zum Download und Spielen bereitstehen.

Doch habt ihr für die Demo jetzt eine ganze Woche lang Zeit, denn sie endet erst am 10. Mai um 02:00 Uhr.

Somit können sich Spieler in Ruhe die Demo anschauen. Ganz ohne Zeitdruck.

Resident Evil Village erscheint am 07. Mai 2021 für Xbox Series X|S Xbox One, PlayStation 4|5 sowie PC und Stadia.

We've heard your feedback and are extending the availability period for the final 60-minute multi-platform #REVillage demo.

The original 24-hour window starting 5PM PDT May 1 (1AM BST May 2) has been increased by a week, and now ends at the same times on May 9 PDT (May 10 BST). pic.twitter.com/8VKEU8bMnu

— Resident Evil (@RE_Games) April 26, 2021