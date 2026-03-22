Resident Evil: 30 Jahre Feier zeigt die Evolution der Zombies

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Image: Capcom

Resident Evil feiert 30 Jahre und zeigt, wie sich Zombies im Laufe der Zeit verändert haben.

Drei Jahrzehnte Survival-Horror: Resident Evil feiert heute sein 30-jähriges Jubiläum und nimmt dies zum Anlass, auf die Entwicklung eines seiner prägendsten Elemente zurückzublicken – die Zombies.

Resident Evil (1) – (Japan: Biohazard) – wurde am 22. März 1996 für PlayStation (1) veröffentlicht!

Seit den frühen Tagen der Reihe haben sich diese Gegner stetig weiterentwickelt. Während sie ursprünglich als langsame, bedrohliche Kreaturen inszeniert wurden, veränderte sich ihr Verhalten und ihre Darstellung im Laufe der Jahre deutlich. Technologische Fortschritte ermöglichten detailliertere Modelle, realistischere Animationen und komplexere Bewegungsmuster.

Mit jedem neuen Teil wurde das Konzept der klassischen Zombies erweitert. Neben optischen Verbesserungen spielten auch Gameplay-Aspekte eine immer größere Rolle. Gegner wurden schneller, aggressiver und taktisch anspruchsvoller, wodurch sich auch das Spielgefühl kontinuierlich veränderte.

Diese Entwicklung spiegelt nicht nur den Fortschritt der Technik wider, sondern auch den Wandel im Survival-Horror-Genre selbst. Resident Evil hat es dabei geschafft, seine Wurzeln zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen, die das Verhalten und die Darstellung von Gegnern nachhaltig geprägt haben.

Das Jubiläum zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich die Reihe über die Jahre verändert hat – und gleichzeitig, wie zentral die Zombies weiterhin für das Erlebnis bleiben.

Wann seid ihr mit welchem Teil in die Resident Evil-Reihe eingestiegen?

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23 Kommentare Added

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  2. SloStar13barca 15345 XP Sandkastenhüpfer Level 3 | 22.03.2026 - 12:29 Uhr

    Happy Birthday RE-Franchise 😀🙌

    Ich bin seit RE 1 auf der PS1 am Start, wenn es in die Welt des Survival-Horrors geht. 😁 Ach und diese Save Room Musik bei jedem Teil 👍

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    • JAG THE GEMINI 145300 XP Master-at-Arms Gold | 22.03.2026 - 13:47 Uhr
      Antwort auf GERxJOHNNY

      Als RE Gamer der zweiten Stunde (RE2 auf N64) kann ich nur sagen, dass diese RE Games eine Vorzügliche Wahl sind 👌

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  5. EndlessTech 4100 XP Beginner Level 2 | 22.03.2026 - 12:41 Uhr

    Alles Gute RE!

    Bin von Anfang an dabei. Damals noch am zugucken als mein älterer Bruder am zocken war. Schöne Zeit, wo man sich noch austauschen musste wenn man nicht weitergekommen ist oder die nächste Zeitschrift mit Lösung abwarten musste 😀

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  7. RappScallion 26920 XP Nasenbohrer Level 3 | 22.03.2026 - 13:28 Uhr

    Teil 1 auf der PS1. Ich war immer der Vorzocker und ein paar Leute saßen meistens drum herum und haben mitgefiebert. Alle lattendicht und fasziniert von der neuen Dimension im Gaming. Supergeile Zeiten waren das!

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