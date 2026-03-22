Resident Evil: 30 Jahre Feier zeigt die Evolution der Zombies

Resident Evil feiert 30 Jahre und zeigt, wie sich Zombies im Laufe der Zeit verändert haben.

Drei Jahrzehnte Survival-Horror: Resident Evil feiert heute sein 30-jähriges Jubiläum und nimmt dies zum Anlass, auf die Entwicklung eines seiner prägendsten Elemente zurückzublicken – die Zombies.

Resident Evil (1) – (Japan: Biohazard) – wurde am 22. März 1996 für PlayStation (1) veröffentlicht!

Seit den frühen Tagen der Reihe haben sich diese Gegner stetig weiterentwickelt. Während sie ursprünglich als langsame, bedrohliche Kreaturen inszeniert wurden, veränderte sich ihr Verhalten und ihre Darstellung im Laufe der Jahre deutlich. Technologische Fortschritte ermöglichten detailliertere Modelle, realistischere Animationen und komplexere Bewegungsmuster.

Mit jedem neuen Teil wurde das Konzept der klassischen Zombies erweitert. Neben optischen Verbesserungen spielten auch Gameplay-Aspekte eine immer größere Rolle. Gegner wurden schneller, aggressiver und taktisch anspruchsvoller, wodurch sich auch das Spielgefühl kontinuierlich veränderte.

Diese Entwicklung spiegelt nicht nur den Fortschritt der Technik wider, sondern auch den Wandel im Survival-Horror-Genre selbst. Resident Evil hat es dabei geschafft, seine Wurzeln zu bewahren und gleichzeitig neue Impulse zu setzen, die das Verhalten und die Darstellung von Gegnern nachhaltig geprägt haben.

Das Jubiläum zeigt eindrucksvoll, wie sehr sich die Reihe über die Jahre verändert hat – und gleichzeitig, wie zentral die Zombies weiterhin für das Erlebnis bleiben.

4 / / Itchy. Tasty. To celebrate the fast approaching 30th anniversary of Resident Evil, we're looking back on 30 years of zombies and how this classic creature has evolved.#RE30th pic.twitter.com/QjCNfkvaa1 — Resident Evil (@RE_Games) March 20, 2026

Wann seid ihr mit welchem Teil in die Resident Evil-Reihe eingestiegen?