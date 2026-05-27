Resident Evil: BABYMETAL-Kollektion zum 30. Jubiläum vorbestellbar

Capcom und BABYMETAL veröffentlichen eine gemeinsame Merchandise-Kollektion zum 30. Jubiläum von Resident Evil.

Zum 30. Jubiläum von Resident Evil wurde eine gemeinsame Merchandise-Kollektion mit der japanischen Metal-Dance-Gruppe BABYMETAL vorgestellt.

Die zeitlich begrenzte Kollektion kann ab sofort vorbestellt werden und umfasst verschiedene Artikel, darunter T-Shirts, einen Zip-Up-Hoodie, einen Acryl-Stand sowie einen Acryl-Schlüsselring.

Für die Gestaltung der Motive zeichnen die Capcom-Partnerkünstler Hinanana und GOTO verantwortlich. Beide waren bereits an verschiedenen Capcom-Projekten beteiligt, darunter das Artwork zum 30-jährigen Jubiläum von Resident Evil sowie Illustrationen für die Street Fighter-Serie.

Vorbestellungen sind bis zum 26. Juni 2026 möglich.

Capcom feiert in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen der Resident-Evil-Reihe. Nach Angaben des Unternehmens wurden bislang mehr als 201 Millionen Spiele der Serie verkauft. Als aktuellster Ableger gilt Resident Evil Requiem, das laut Capcom den bislang schnellsten Verkaufsstart der Franchise verzeichnete.

Weitere Ankündigungen zum Jubiläumsjahr sollen im Verlauf der kommenden Monate folgen.