Resident Evil: Finanziert Pragmata – Capcom erklärt die Strategie hinter der Remake-Welle

Resident-Evil-Remakes füllen nicht nur den Veröffentlichungskalender, sondern schaffen laut Capcom auch finanzielle Ressourcen für neue Spiele und Marken wie Pragmata.

Die zahlreichen Resident Evil-Remakes erfüllen für Capcom gleich mehrere strategische Aufgaben. Sie ermöglichen regelmäßige Veröffentlichungen innerhalb der Horror-Reihe und erwirtschaften gleichzeitig finanzielle Ressourcen, die wieder in neue Resident-Evil-Spiele und komplett neue Marken wie Pragmata investiert werden können.

Capcom-Produzent Masachika Kawata erklärte gegenüber Game Informer, dass die Entwicklung eines komplett neuen Resident Evil in jedem Jahr einen enormen Aufwand darstellen würde.

Die Neuauflagen älterer Teile schaffen für Capcom deshalb eine Möglichkeit, die Serie kontinuierlich mit neuen Veröffentlichungen zu versorgen.

Remakes halten Resident Evil im jährlichen Rhythmus

„Jedes Jahr einen neuen Teil der Resident-Evil-Serie zu produzieren, wäre ein ziemliches Unterfangen und eine schwierige Aufgabe“, erklärte Kawata.

Durch die Rückkehr zu älteren Spielen könne Capcom diesem Ziel dennoch näherkommen. Gleichzeitig erhalten die Entwickler die Möglichkeit, ihre Fähigkeiten kontinuierlich weiterzuentwickeln und neue technische sowie spielerische Ansätze auszuprobieren.

Die Remakes betrachtet Capcom dabei keineswegs als zweitrangige Produktionen. Laut Kawata sind sie für das Unternehmen genauso wichtig wie die Hauptteile der Serie.

Das Ergebnis dieser Strategie lässt sich auch bei neueren Resident-Evil-Spielen beobachten. Unterschiedliche Ansätze der vergangenen Titel – von First-Person-Horror bis zu Third-Person-Action – können weiterentwickelt und miteinander kombiniert werden.

Resident Evil schafft Geld für neue Projekte

Der wirtschaftliche Erfolg der Reihe hat für Capcom noch einen weiteren Vorteil. Einnahmen aus Resident Evil können wieder in die Entwicklung neuer Produktionen fließen.

Kawata beschreibt dies als einen Kreislauf, der dem Unternehmen die finanziellen Mittel verschafft, sowohl weitere Resident-Evil-Spiele als auch vollständig neue Marken zu entwickeln.

Als konkretes Beispiel nennt er Pragmata. Die neue IP profitiert demnach indirekt von dem etablierten Geschäftsmodell rund um Resident Evil.

Capcom hat damit einen Veröffentlichungszyklus aufgebaut, bei dem Remakes und neue Hauptteile nicht miteinander konkurrieren müssen. Stattdessen ergänzen sie sich: Die Neuauflagen halten Resident Evil regelmäßig präsent, während ihre wirtschaftliche Stärke gleichzeitig dabei hilft, größere Risiken mit neuen Spielen und komplett neuen Marken einzugehen.