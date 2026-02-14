Resident Evil: Insider: Resident Evil 10 peilt 2029 an

Image: Capcom

Insider: Resident Evil 10 peilt 2029 an – Capcom steuert auf jährliche RE‑Releases bis 2030 zu.

Der bekannte Insider Dusk Golem behauptet, dass Resident Evil 10 aktuell auf einen Release im Jahr 2029 abzielt. Die Aussage stammt aus einem neuen Post auf X, in dem er erneut Einblicke in Capcoms langfristige Planungen gibt.

Sollte dieser Zeitplan stimmen, ergibt sich ein bemerkenswertes Bild: Capcom würde die Reihe bis mindestens 2030 jährlich mit einem neuen Titel versorgen – eine Mischung aus Hauptteilen und Remakes.

Der angebliche Release‑Fahrplan laut Leak

Dusk Golem betont, dass RE10 bereits in Entwicklung sei und Capcom den langfristigen Rhythmus bewusst straff halte. Die Strategie würde erklären, warum mehrere Teams parallel an unterschiedlichen Projekten arbeiten.

Quelle
  1. Vayne1986 34155 XP Bobby Car Geisterfahrer | 14.02.2026 - 18:50 Uhr

    Na da bin ich mal gespannt was nach Resident Evil Requiem kommt. 🙂 Remake zu Zero & Code Veronica würde mich freuen. 🙂

