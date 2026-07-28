Resident Evil: Keine Spielverfilmung, aber es soll sich wie Resident Evil 10 anfühlen

Resident Evil-Regisseur Zach Cregger erklärt, warum sein Film weder Leon noch Claire braucht und trotzdem das Gefühl der Videospiele einfangen soll.

Eine direkte Adaption der Resident Evil-Videospiele will Regisseur Zach Cregger mit seinem neuen Kinofilm ausdrücklich nicht abliefern. Statt bekannte Geschichten und Charaktere zu übernehmen, soll der Film eine neue Handlung innerhalb der etablierten Welt erzählen und dabei vor allem das Spielgefühl von Resident Evil einfangen.

Gegenüber IGN bestätigte Cregger, dass er sich einige Freiheiten genommen habe. Der Film spielt beispielsweise nicht 1998, sondern in der Gegenwart. Smartphones gehören deshalb zur Welt, während auch Schnee eine Rolle spielt, obwohl dieser nicht zu den Ereignissen von Resident Evil 2 passt.

„Ich versuche nicht, ein Videospiel zu adaptieren. Ich verwende nicht die Charaktere aus den Spielen und erzähle keine Geschichte, die bereits in den Spielen erzählt wurde.“

Leon und Claire bleiben den Spielen vorbehalten

Cregger begründet diese Entscheidung auch mit seiner Wertschätzung für Charaktere wie Leon und Claire. Für ihn funktionieren diese Figuren bereits so gut innerhalb der Spiele, dass eine neue Besetzung und Veränderungen den Charakteren möglicherweise eher schaden würden.

Vollständig vom bekannten Universum löst sich der Film dennoch nicht. Raccoon City, die Umbrella Corporation und das T-Virus sollen Bestandteile der Geschichte sein.

Noch wichtiger ist Cregger allerdings die Struktur der Spiele. Die Charaktere bewegen sich von einem Schauplatz zum nächsten, wobei jeder Ort eine eigene Bedrohung bereithält. Auch knappe Munition, Verletzungen und Ressourcenmanagement sollen dazu beitragen, das typische Resident Evil-Gefühl auf die Leinwand zu übertragen.

Der Regisseur beschreibt sein Ziel mit einem interessanten Vergleich: Würde sein Film als Videospiel erscheinen und Resident Evil 10 heißen, sollte er sich innerhalb der Reihe nicht fehl am Platz anfühlen.

Cregger kann nach eigener Aussage gleichzeitig nachvollziehen, wenn Fans zunächst skeptisch auf seine Interpretation reagieren. Er selbst habe bislang keinen Resident Evil-Film gesehen, weil die bisherigen Verfilmungen für ihn nicht nach dem aussahen, was er an den Spielen liebt.

Der neue Resident Evil-Film startet am 18. September im Kino.