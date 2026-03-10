Resident Evil: Neues Portal liefert Spielern Statistiken zu neun Titeln

Capcom bietet Fans der Resident Evil-Reihe eine zentrale Plattform, auf der sie ihre Statistiken mit anderen teilen und zusätzliche Inhalte entdecken können. Der kostenlose Web‑Service verknüpft sich mit unterstützten Spielen der Horrorspielreihe und erweitert das Spielerlebnis um detaillierte Auswertungen, Community‑Features und eine Art digitale Item‑Box voller Extras für Veteranen wie Neueinsteiger.
Um das Portal nutzen zu können, wird ein Capcom‑Account benötigt. Anschließend lassen sich die eigenen Spiele mit dem Dienst verbinden, der aktuell Statistiken für neun Resident‑Evil‑Titel unterstützt. Dazu gehören unter anderem Spielzeit‑Analysen, Fortschrittsdaten, Vergleiche mit anderen Spielern und zusätzliche Hintergrundinformationen zur Serie.
Für viele Fans dient die Plattform als Sammelstelle für ihre gesamte Resident‑Evil‑Historie und als Möglichkeit, ihre Leistungen und Spielstile weltweit sichtbar zu machen.
Och nöh, lass mal..
Wäre zwar für die paar Boni ganz nett, aber Ist nicht die erste RE Plattform von Capcom für die man Account braucht..
Die Datenkrake schlägt wieder zu und will mein Leben & Verhalten zu Geld machen. Nööö
ist doch nix neues,resident evil net gibts schon seit ewigkeiten!
Werde hier passen, keine Lust noch einen Account zu erstellen.
Hab mich angemeldet. Aber sieht man nicht weg viel neues. Witzig das die das Spiel nur als 💯 komplettiert sehen wenn man ihn auf jedem Schwierigkeitsgrad durchspielt nur. Keine Lust auf assistiert zu spielen
Brauche ich jetzt nicht wirklich 😅