Resident Evil: Neues Remake befindet sich in Vollproduktion – Gerücht

Ein neues Remake zu Resident Evil 1 soll sich angeblich in voller Produktion der Entwicklung befinden, allerdings noch Jahr entfernt sein.

Capcom soll angeblich nach den angeblichen Remakes von Resident Evil Code: Veronica und Resident Evil Zero nun auch ein Remake des ersten Resident‑Evil‑Spiels in Vollproduktion geschickt haben. Das Projekt sei laut Insider AestheticGamer aka Dusk Golem jedoch noch mehrere Jahre vom Release entfernt.

Warum Spencer Mansion in Requiem fehlte

Dusk Golem erklärte, dass der Spencer‑Mansion‑Abschnitt in Resident Evil Requiem bewusst gestrichen wurde. Er sagte, dass er wisse, dass der Abschnitt entfernt wurde, aber nur Theorien habe, warum. Seine Vermutung:

Wenn Requiem eine Mansion‑Sequenz enthalten hätte, würde diese kurz darauf im Code‑Veronica‑Remake erneut auftauchen – und danach noch einmal im Resident Evil 1 Remake. Dadurch würde der ikonische Schauplatz zu häufig in kurzer Zeit verwendet werden und an Besonderheit verlieren.

Hintergrund zu Capcoms Remake‑Strategie

Capcom hat den ersten Teil bereits 2002 neu aufgelegt, inklusive späterer HD‑Versionen für moderne Plattformen. Angesichts des Erfolgs der jüngsten Remakes könnte ein erneutes Remake jedoch wirtschaftlich sinnvoll sein und eine moderne Perspektive auf den Ursprung der Reihe ermöglichen.

Blick in die Zukunft

Nach dem angeblichen Release des Code: Veronica Remake soll Capcom laut Gerüchten im Jahr 2027 ein Meeting abhalten, um die langfristige Zukunft der Serie zu planen.