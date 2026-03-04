Resident Evil: Neues Remake befindet sich in Vollproduktion – Gerücht

Capcom soll angeblich nach den angeblichen Remakes von Resident Evil Code: Veronica und Resident Evil Zero nun auch ein Remake des ersten Resident‑Evil‑Spiels in Vollproduktion geschickt haben. Das Projekt sei laut Insider AestheticGamer aka Dusk Golem jedoch noch mehrere Jahre vom Release entfernt.
Warum Spencer Mansion in Requiem fehlte
Dusk Golem erklärte, dass der Spencer‑Mansion‑Abschnitt in Resident Evil Requiem bewusst gestrichen wurde. Er sagte, dass er wisse, dass der Abschnitt entfernt wurde, aber nur Theorien habe, warum. Seine Vermutung:
Wenn Requiem eine Mansion‑Sequenz enthalten hätte, würde diese kurz darauf im Code‑Veronica‑Remake erneut auftauchen – und danach noch einmal im Resident Evil 1 Remake. Dadurch würde der ikonische Schauplatz zu häufig in kurzer Zeit verwendet werden und an Besonderheit verlieren.
Hintergrund zu Capcoms Remake‑Strategie
Capcom hat den ersten Teil bereits 2002 neu aufgelegt, inklusive späterer HD‑Versionen für moderne Plattformen. Angesichts des Erfolgs der jüngsten Remakes könnte ein erneutes Remake jedoch wirtschaftlich sinnvoll sein und eine moderne Perspektive auf den Ursprung der Reihe ermöglichen.
Blick in die Zukunft
Nach dem angeblichen Release des Code: Veronica Remake soll Capcom laut Gerüchten im Jahr 2027 ein Meeting abhalten, um die langfristige Zukunft der Serie zu planen.
Die werden wohl eiskalt jeden Teil Remaken 😅
Würde erneutes Remake vom ersten nur gut finden, wenn sie da genau so viel Aufwand wie in RE4R und RE1R stecken. Ansonsten kann es mir gestohlen bleiben.
Das Remake vom ersten war damals und ist immer noch der Inbegriff eines perfekten Remakes.
Und wehe sie packen da auch ein Stalkermonster rein, wie sie es ja nun so gerne machen.. Lisa und Tyrant zähle ich nicht als Stalkermonster.
Aber egal, sollen erstmal CV machen. Das Herrenhaus oder besser die Herrenhäuser da drinne waren sehr cool.
Stalkermonsteer kamen in RE aber recht früh vor. In Teil 2 gabs den schon in der B Kampagne, im dritten Teil wurde das ganze Spiel darauf designt.
Aber die Nerven halt, hab Nemesis auch deswegen gehasst.
In einem Spiel ist es auch ok aber wenn man das jetzt im jeden Remake oder neuen Game integriert ist halt auch etwas einfallslos.
Genau das, Szenario B und Nemesis hab ich auch gehasst. Fand das null gruselig, sondern einfach nur nervig.. die Ori Spieler waren zum Glück technisch limitiert, wodurch man gerade Mr.X easy peasy umgehen konnte.
Im RE2 Remake hingegen.. da wird sogar zu Teleportation gegriffen, damit er die ja schön auf den Sack geht..
Und jo.. jedes RE hat sowas nun, das nervt.. Village sogar 3 oder 4 mal 🤔
Naja die Abschnitte mit MR X waren aber recht kurz wenn man weiß was man machen muss.
Und bei Nemesis ist es halt das Kernkonzept des Spiels.
Kämpfen um.zu looten oder wegrennen
Es gab mal das Gerücht in einem neuen 1er Remake hätte jeder Zombie ein eigenes Modell und keiner würde 2 mal auftauchen. Das wäre möglich, da im ersten RE deutlich weniger Gegner auftauchen. Allein der Punkt in Verbindung mit aufwändigen Schadensmodellen (wie Teil 2 oder besser) wären für mich schon ein Kaufgrund. Dazu kommt ein Gerücht, das besagt man wolle den Zug aus RE0 mit hinzufügen. Wenn man das alles in modernster Grafik erleben kann, ggf. noch düsterer als im Original hin bekommt, dann wäre das ein absoluter Traum in meinen Augen. 😎
Gab trotzdem genug Zombies, gerade wenn sie noch Zero mit einbauen.
Alleine RE1R wenn ich im Kopf nur den Anfang ablaufe, komme ich locker auf knapp 20 Zombies. Insgesamt gibt’s bestimmt 50-70 Stück im gesamten Spiel 🤔
Mal davon abgesehen, dass Remake den Crimson Head eingeführt hat und der müsste dann ja auch für jedes Zombie Modell erstellt werden.
Halte das schon sehr für Wunschdenken, genau wie das Zero integriert ist.
Hast du mal das Remake von RE1 gespielt? Das ist sehr atmosphärisch und düster o_o
50 bis 70 Modelle + mutierte Versionen (könnte man wahrscheinlich mit einem Tool vom PC erstellen lassen) halte ich schon für machbar wenn ich alleine an RE4R denke. Da gab es auch schon einige Gegner-Typen.
Das Gerücht besagte eigentlich nur, dass man im Außenbereich irgendwie den Zug integrieren könnte, nicht den Rest im Herrenhaus.
Sorry wenn ich etwas vage Aussagen treffe aber ich kenne die Original-Spiele nicht. Nur vom lesen und der ein oder anderen Szene die ich auf Youtube gesehen habe.
Zu deiner berechtigten Frage. Nein ich habe es nicht gespielt und schlicht aus dem Grund, dass ich mir ein mögliches Remake nicht weiter spoilern will. Wenn ich die Story zum ersten Mal erlebe, dann gerne gleich mit moderner Optik + Gameplay.
Ich befürchte auch, dass ich mit der Panzersteuerung keinen Spaß hätte. Bin da recht eingefahren was Spielmechaniken angeht. 🙈
RDR2 habe ich auch 3 mal angefangen und letztendlich verkauft weil mir die Steuerung nicht zugesagt hat. 😅
Ich möchte eine Wesker/Redfield Trilogie.
Zuerst also der erste Teil, dann Code Veronika und dann ein überarbeitetes Resident Evil 5 mit einem würdigen Ende von Wesker.
Das ganze dann auch aufeinander abgestimmt.
Team Claire und Chris Redfield, konnte Leon den Spacken noch nie leiden also immer her mit Code Veronica.
Sollen sie gerne machen, die Remakes sind wirklich klasse.
Die Remakes sind grandios, aber irgendwann ist auch mal Schluss.
Super genau so was möchte ich hören ☺️👍🏻