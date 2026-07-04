Resonance: A Plague Tale Legacy: Abenteuer erreicht Goldstatus

3 Autor: , in News / Resonance: A Plague Tale Legacy
Übersicht
Image: Focus Entertainment

Der Prequel-Ableger Resonance: A Plague Tale Legacy konnte offiziell den Goldstatus erreichen.

Vor etwas mehr als einem Jahr kündigten Focus Entertainment und Asobo Studio mit Resonance: A Plague Tale Legacy einen Prequel-Ableger zur gefeierten A Plague Tale-Reihe an.

15 Jahre vor den Geschehnissen des 2022 veröffentlichten A Plague Tale: Requiem verschlägt es die junge Plünderin Sophia auf die für ihre Gefahren berüchtigte Insel des Minotaurus, wo ihre Fähigkeiten vollends auf die Probe gestellt werden.

Nun wurde offiziell bestätigt, dass Resonance: A Plague Tale Legacy den Goldstatus erreicht hat und somit einer pünktlichen Veröffentlichung am 27. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC sowie über den Xbox Game Pass nichts mehr im Weg stehen dürfte.

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Resonance: A Plague Tale Legacy

3 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. Vayne1986 65365 XP Romper Domper Stomper | 04.07.2026 - 08:02 Uhr

    Sehr gut. Glückwunsch zum Goldstatus. 🥳 Resonance: A Plague Tale Legacy werde ich im Game Pass spielen. Freue mich. 🙂

    0
  3. Ralle89 186675 XP Battle Rifle Master | 04.07.2026 - 08:28 Uhr

    Gold-Status das hört sich doch super an 😎 freue mich schon drauf

    0

Hinterlasse eine Antwort