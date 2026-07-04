Resonance: A Plague Tale Legacy: Abenteuer erreicht Goldstatus

Vor etwas mehr als einem Jahr kündigten Focus Entertainment und Asobo Studio mit Resonance: A Plague Tale Legacy einen Prequel-Ableger zur gefeierten A Plague Tale-Reihe an.

15 Jahre vor den Geschehnissen des 2022 veröffentlichten A Plague Tale: Requiem verschlägt es die junge Plünderin Sophia auf die für ihre Gefahren berüchtigte Insel des Minotaurus, wo ihre Fähigkeiten vollends auf die Probe gestellt werden.

Nun wurde offiziell bestätigt, dass Resonance: A Plague Tale Legacy den Goldstatus erreicht hat und somit einer pünktlichen Veröffentlichung am 27. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC sowie über den Xbox Game Pass nichts mehr im Weg stehen dürfte.