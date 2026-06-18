Resonance: A Plague Tale Legacy: Asobo setzt erneut auf die Musik von Olivier Derivière

Für Resonance: A Plague Tale Legacy zeichnet erneut der BAFTA-nominierte Komponist Olivier Derivière verantwortlich, der bereits die Musik zu A Plague Tale: Innocence und A Plague Tale: Requiem komponierte.

Das neue Abenteuer von Asobo Studio erzählt die Vorgeschichte der Schmugglerin Sophia und führt Spieler auf die geheimnisvolle Insel des Minotaurus. Um die mythologische Atmosphäre authentisch einzufangen, setzte Derivière auf Musiker und Sänger aus Griechenland und Zypern, die ihre Beiträge in ihrer jeweiligen Muttersprache aufgenommen haben.

Laut dem Komponisten unterscheidet sich Resonance: A Plague Tale Legacy deutlich von den bisherigen Serienteilen und benötigte deshalb einen neuen musikalischen Ansatz, ohne dabei die emotionale Identität der Reihe zu verlieren.

Für die Aufnahmen wurde unter anderem der 20-köpfige Frauenchor The Amalgamation Choir verpflichtet, der von der renommierten Sängerin Vasiliki Anastasiou geleitet wird. Darüber hinaus wirken die Solisten Vasiliki Anastasiou und Giorgos Kalogirou sowie der bekannte Instrumentalist Evgenios Voulgaris mit. Ergänzt wird das Ensemble durch Samuel Meric am Carnyx, Giani Caserotto an Bouzouki und Gitarre sowie Cellist Eric-Maria Couturier, der bereits an den Vorgängern beteiligt war.

Derivière beschreibt den Soundtrack als die bislang kontrastreichste Komposition innerhalb der A-Plague-Tale-Reihe. Besonders die Kombination aus dem kraftvollen Frauenchor, traditionellen Instrumenten und emotionalen Solopassagen soll die Reise von Sophia musikalisch begleiten und verstärken.

Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August 2026 für Xbox Series X|S, PC und PlayStation 5. Zudem wird das Spiel direkt zum Launch im Xbox Game Pass verfügbar sein.

Parallel zur Veröffentlichung wird auch der offizielle Soundtrack digital und über die bekannten Streaming-Dienste angeboten.