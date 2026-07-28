Resonance: A Plague Tale Legacy: Bleibt im Licht, wenn die Schatten euch einkesseln

Wenn die Schatten Sophia in Resonance: A Plague Tale Legacy in die Enge treiben, wird Licht zu einem wichtigen Verbündeten. Ein neuer Einblick in das Spiel zeigt, dass die Reise der Protagonistin auch durch tiefdunkle Schauplätze führen wird.
Spieler sollten dabei gezielt nach Lichtquellen Ausschau halten und diese zu ihrem Vorteil einsetzen.
Das Prinzip ist entsprechend eindeutig: Wer von der Dunkelheit umgeben wird, sollte sich möglichst auf der hellen Seite halten und vorhandene Lichtquellen nutzen.
Sophias Reise in Resonance: A Plague Tale Legacy dürfte damit immer wieder einen bewussten Umgang mit Licht und Schatten verlangen.
8 Kommentare AddedMitdiskutieren
Danke für die Info & Video. 👍🏻 Bin gespannt und freue mich auf Resonance: A Plague Tale Legacy. 🙂
Was greift denn da bei 0:45 nach ihr?
Ratten sind es diesmal wohl nicht, aber irgendwas lauert scheints in der Dunkelheit.
Also ähnlich wie in den anderen Teilen auch, mal sehen, was genau der Feind sein wird, Ratten scheinen es nicht zu sein.
Hab ich mir schon vorbestellt.
Neben gta6 und Wolverine das Spiel auf das ich mich am meisten freue. Das wird sowas von durchgesuchtet🥳😁
Hauptsache ich muss keinen Knirps mehr beschützen 😅
Cooles Video, bin gespannt, freu mich schon drauf, GamePass lohnt sich dieses Jahr wieder richtig für mich 🙂
Das macht wirklich Lust auf mehr 🤩.
sieht super aus bin sehr gespannt drauf 😎