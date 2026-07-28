Resonance: A Plague Tale Legacy: Bleibt im Licht, wenn die Schatten euch einkesseln

In Resonance: A Plague Tale Legacy führt Sophias Reise an finstere Orte, an denen Licht zu einem entscheidenden Vorteil wird.

Wenn die Schatten Sophia in Resonance: A Plague Tale Legacy in die Enge treiben, wird Licht zu einem wichtigen Verbündeten. Ein neuer Einblick in das Spiel zeigt, dass die Reise der Protagonistin auch durch tiefdunkle Schauplätze führen wird.

Spieler sollten dabei gezielt nach Lichtquellen Ausschau halten und diese zu ihrem Vorteil einsetzen.

Das Prinzip ist entsprechend eindeutig: Wer von der Dunkelheit umgeben wird, sollte sich möglichst auf der hellen Seite halten und vorhandene Lichtquellen nutzen.

Sophias Reise in Resonance: A Plague Tale Legacy dürfte damit immer wieder einen bewussten Umgang mit Licht und Schatten verlangen.