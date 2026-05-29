Resonance: A Plague Tale Legacy: Einstufung deutet auf baldige Enthüllung hin

Neue Einstufung zu Resonance: A Plague Tale Legacy sorgt für Bewegung rund um das Spin-off.

Ein neues Rating aus Südkorea sorgt für frische Bewegung rund um Resonance: A Plague Tale Legacy.

Der Titel ist dort offiziell eingestuft worden, was häufig als Hinweis auf eine fortgeschrittene Entwicklungsphase und mögliche bevorstehende Ankündigungen gilt.

Das Spiel spielt 15 Jahre vor A Plague Tale: Requiem und rückt mit Sophia eine neue Hauptfigur in den Mittelpunkt. Sie wird als junge Plünderin beschrieben, die auf der Flucht ist und die Geheimnisse ihrer Vergangenheit aufdecken will.

Die Handlung führt auf eine mysteriöse Insel, die stark von Mythologie und tödlichen Prüfungen geprägt ist. Neben klassischen Überlebensmechaniken stehen Rätsel, Kampf und narrative Elemente im Fokus, während Sophia gleichzeitig einer verfolgenden Armee entkommen muss.

Focus Entertainment und Asobo Studio setzen dabei erneut auf eine Mischung aus historisch angehauchter Welt und düsterer Mythologie, ergänzt durch neue Gameplay-Ansätze wie Lichtmechaniken, Zeitwechsel zwischen Epochen und ein verfluchtes Labyrinth-Setting.

Ein offizieller Release-Termin wurde bislang nicht genannt, doch das neue Rating deutet darauf hin, dass weitere Informationen zum Spiel möglicherweise nicht mehr lange auf sich warten lassen.