Resonance: A Plague Tale Legacy: Exklusive Collectors Edition vorgestellt

Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August und wird in einer Collectors Box mit einer Figur, einem SteelBook und exklusiven Kunstdrucken erhältlich sein.

Focus Entertainment, Asobo Studio und ihr Partner Neamedia Icons stellen heute die exklusive Collectors Box zu Resonance: A Plague Tale Legacy vor, dem Prequel zur beliebten A Plague Tale-Reihe, das am 27. August 2026 erscheinen wird.

Fans der Saga in ganz Europa können das Spiel ab sofort über den folgenden Link vorbestellen, die Auslieferung erfolgt Ende Oktober: Resonance – Exclusive Collector Box – 149,- Euro

Die Resonance: A Plague Tale Legacy Collector’s Box beinhaltet:

Eine exklusive Sophia und Theseus Figur

Ein Premium Steelbook

3 exklusive Kunstdrucke

Einen speziellen Replika-Ring

Die Collector’s Box wird zu einem späteren Zeitpunkt in Nord- und Südamerika sowie in Asien vorbestellt werden können. Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Shop von Neamedia.

Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August 2026 und ist jetzt vorbestellbar auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und am PC via Steam und Epic Games Store.

Das Spiel wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar und Xbox Play Anywhere kompatibel sein.