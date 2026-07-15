Resonance: A Plague Tale Legacy: Exklusive Collectors Edition vorgestellt

Focus Entertainment, Asobo Studio und ihr Partner Neamedia Icons stellen heute die exklusive Collectors Box zu Resonance: A Plague Tale Legacy vor, dem Prequel zur beliebten A Plague Tale-Reihe, das am 27. August 2026 erscheinen wird.
Fans der Saga in ganz Europa können das Spiel ab sofort über den folgenden Link vorbestellen, die Auslieferung erfolgt Ende Oktober: Resonance – Exclusive Collector Box – 149,- Euro
Die Resonance: A Plague Tale Legacy Collector’s Box beinhaltet:
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Eine exklusive Sophia und Theseus Figur
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Ein Premium Steelbook
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3 exklusive Kunstdrucke
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Einen speziellen Replika-Ring
Die Collector’s Box wird zu einem späteren Zeitpunkt in Nord- und Südamerika sowie in Asien vorbestellt werden können. Weitere Informationen findet ihr im offiziellen Shop von Neamedia.
Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August 2026 und ist jetzt vorbestellbar auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und am PC via Steam und Epic Games Store.
Das Spiel wird ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass verfügbar und Xbox Play Anywhere kompatibel sein.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
150€ wäre es mir das nicht wert, die Standard Edition reicht auch hier vollkommen aus.
Ich brauche keine Figuren oder sowas. Daher kaufe ich irgendwann die Standard Version.
Sieht schon gut aus . Mhh bin echt am überlegen ob ich da zuschlagen soll. Ein anderes Problem wäre da eher wo hin damit . Kaum noch Platz für Figuren. 😅
Nett für Sammler. 👍🏻 Ich werde Resonance: A Plague Tale Legacy im Game Pass spielen. 🙂
Weiß auch nicht, hab die Reihe wie sau gefeiert aber grade bei nem neuen Teil hätt ich als chapter one lieber Amicia gesehen wie es ihr so nach ka Jahren wieder geht und dann lieber mit ihr weiter gespielt.
Für mich zu teuer 😅
Wird bestimmt seine Käufer finden, ich brauche sowas nicht.