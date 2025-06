Resonance: A Plague Tale Legacy: Neuer Teil beim Xbox Games Showcase – Leak

Versehentlich veröffentlicht? Zwei Threads-Posts legen Spin-off zur A Plague Tale-Reihe mit Fokus auf Sophia nahe – Release wohl 2026.

Im Internet verdichten sich Hinweise auf ein bisher unangekündigtes Spin-off der beliebten A Plague Tale-Reihe. Unter dem Titel Resonance: A Plague Tale Legacy ist auf verschiedenen Plattformen mutmaßlich geleaktes Material aufgetaucht, das eine neue Hauptfigur und einen deutlich anderen Fokus andeutet. Ein Logo wurde zunächst von einem Nutzer auf Twitter/X veröffentlicht und löste Diskussionen in der A Plague Tale-Community auf Reddit aus. Die dort geteilten Links führen zu zwei bislang nicht öffentlich gelisteten Posts des offiziellen Focus Entertainment-Accounts auf Threads.

Einer dieser Posts enthält ein kurzes Teaser-Video, der andere ein hochauflösendes Bild, das wie ein vorläufiges Cover-Artwork wirkt. Der Begleittext lautet in beiden Fällen:

„Unravel ancient secrets, and confront a mythical creature at the heart of a devastating curse. Plunge into Sophia’s original story in Resonance: A Plague Tale Legacy.“