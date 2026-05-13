Resonance: A Plague Tale Legacy: Screenshots liefern neue Einblicke in die Spielwelt

Resonance: A Plague Tale Legacy zeigt sich in neuen Screenshots und gewährt frische Einblicke in das kommende Prequel zu A Plague Tale: Requiem. Die Bilder rücken vor allem die dichte Atmosphäre und die detaillierte Spielwelt in den Fokus.

Im Zentrum steht die Erkundung bislang unbekannter Orte, die laut Beschreibung reich an Details und Geheimnissen sind. Spieler sollen den Spuren ihrer Gruppe folgen und dabei neue Schauplätze entdecken, die visuell und thematisch an die bekannte Reihe anknüpfen.

Die gezeigten Szenen deuten auf abwechslungsreiche Umgebungen hin, die sowohl natürliche Landschaften als auch mysteriöse Orte umfassen. Dabei bleibt die für die Serie typische Mischung aus Schönheit und Bedrohung erhalten.

Resonance: A Plague Tale Legacy erweitert das Universum der Reihe als Prequel und setzt erneut auf eine erzählerisch geprägte Erfahrung mit starkem Fokus auf Erkundung und Inszenierung.