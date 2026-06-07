Resonance: A Plague Tale Legacy: Sophias Reise beginnt im August im Xbox Game Pass

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Image: Focus Entertainment

Resonance: A Plague Legacy erscheint am 27. August für Xbox Series X|S, PC und Game Pass.

Mit einem neuen Trailer wurde für Resonance: A Plague Legacy der Veröffentlichungstermin bestätigt und zugleich ein weiterer Blick auf Sophias bevorstehendes Abenteuer gewährt.

Resonance: A Plague Legacy erscheint am 27. August für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel sowie im Xbox Game Pass.

Spieler reisen in die geheimnisvolle Welt von Resonance, stellen sich tödlichen Prüfungen, durchqueren gefährliche Pfade und decken Geheimnisse auf, die niemals ans Licht kommen sollten.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Sophia, deren Reise mit den Ereignissen des neuen Abenteuers beginnt. Der aktuelle Trailer liefert dazu erste Eindrücke aus der Spielwelt und stimmt auf die bevorstehende Veröffentlichung ein.

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7 Kommentare Added

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  2. Galathea 3490 XP Beginner Level 2 | 07.06.2026 - 19:22 Uhr

    Wieso ist der August plötzlich so prappevoll mit Spielen? Herbst wäre besser gewesen, im Hochsommer spielen viele nicht so viel.

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  7. HaloGott 18445 XP Sandkastenhüpfer Level 4 | 07.06.2026 - 19:28 Uhr

    Könnte das Beste aus der Reihe werden,wirkte für mich viel viel interessanter als die anderen.

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