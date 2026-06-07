Resonance: A Plague Tale Legacy: Sophias Reise beginnt im August im Xbox Game Pass

Mit einem neuen Trailer wurde für Resonance: A Plague Legacy der Veröffentlichungstermin bestätigt und zugleich ein weiterer Blick auf Sophias bevorstehendes Abenteuer gewährt.

Resonance: A Plague Legacy erscheint am 27. August für Xbox Series X|S und Xbox on PC als Xbox Play Anywhere-Titel sowie im Xbox Game Pass.

Spieler reisen in die geheimnisvolle Welt von Resonance, stellen sich tödlichen Prüfungen, durchqueren gefährliche Pfade und decken Geheimnisse auf, die niemals ans Licht kommen sollten.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Sophia, deren Reise mit den Ereignissen des neuen Abenteuers beginnt. Der aktuelle Trailer liefert dazu erste Eindrücke aus der Spielwelt und stimmt auf die bevorstehende Veröffentlichung ein.