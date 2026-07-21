Resonance: A Plague Tale Legacy: Trailer zeigt neue Schauplätze und bestätigt Fotomodus zum Release

Insel, Venedig und mehr: Resonance: A Plague Tale Legacy zeigt beeindruckende neue Schauplätze.

Mit einem neuen Trailer gewährt Resonance: A Plague Tale Legacy einen Blick auf die unterschiedlichen Schauplätze der Reise.

Gleichzeitig wurde bestätigt, dass der Titel zum Launch einen Fotomodus erhalten wird.

Das neue Video zeigt unter anderem ein Lager, eine Insel, die Straßen von Venedig sowie weitere geheimnisvolle und düstere Orte, die Spieler im Verlauf des Abenteuers erkunden werden. Die abwechslungsreichen Umgebungen sollen einen wichtigen Teil der Reise ausmachen und unterschiedliche Stimmungen vermitteln.

„Eure Reise führt euch durch die unterschiedlichsten Landschaften in Resonance: A Plague Tale Legacy. Werft einen ersten Blick auf das Lager, die Insel, Venedig und die unheimlichen Orte, denen ihr begegnen werdet. Und ja – zum Start wird es einen Fotomodus geben.“

Der Fotomodus ist somit bereits zum Release verfügbar und ermöglicht es, die atmosphärischen Landschaften und Szenen direkt zum Verkaufsstart festzuhalten.

Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC über Steam und Epic Games Store sowie ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass.