Resonance: A Plague Tale Legacy: Trailer zeigt neue Schauplätze und bestätigt Fotomodus zum Release

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Image: Focus Entertainment

Insel, Venedig und mehr: Resonance: A Plague Tale Legacy zeigt beeindruckende neue Schauplätze.

Mit einem neuen Trailer gewährt Resonance: A Plague Tale Legacy einen Blick auf die unterschiedlichen Schauplätze der Reise.

Gleichzeitig wurde bestätigt, dass der Titel zum Launch einen Fotomodus erhalten wird.

Das neue Video zeigt unter anderem ein Lager, eine Insel, die Straßen von Venedig sowie weitere geheimnisvolle und düstere Orte, die Spieler im Verlauf des Abenteuers erkunden werden. Die abwechslungsreichen Umgebungen sollen einen wichtigen Teil der Reise ausmachen und unterschiedliche Stimmungen vermitteln.

„Eure Reise führt euch durch die unterschiedlichsten Landschaften in Resonance: A Plague Tale Legacy. Werft einen ersten Blick auf das Lager, die Insel, Venedig und die unheimlichen Orte, denen ihr begegnen werdet. Und ja – zum Start wird es einen Fotomodus geben.“

Der Fotomodus ist somit bereits zum Release verfügbar und ermöglicht es, die atmosphärischen Landschaften und Szenen direkt zum Verkaufsstart festzuhalten.

Resonance: A Plague Tale Legacy erscheint am 27. August für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC über Steam und Epic Games Store sowie ab dem ersten Tag im Xbox Game Pass.

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8 Kommentare Added

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  1. Katanameister 505640 XP Xboxdynasty MVP Silber | 21.07.2026 - 13:05 Uhr

    Wenn man sich den Trailer ansieht, kann man auf jeden Fall davon ausgehen gute Fotos mit dem Modus zu machen.

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  2. nexus258 67530 XP Romper Domper Stomper | 21.07.2026 - 13:10 Uhr

    SIeht echt gut aus und endlich mal mehr kämpfe, bin sehr gespannt

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  4. Drakeline6 235675 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 21.07.2026 - 13:24 Uhr

    Alter sieht das wieder heftig aus.
    Freue mich richtig auf das Spiel.

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  7. Evilski 66260 XP Romper Domper Stomper | 21.07.2026 - 13:41 Uhr

    Ich brauche keinen Fotomodus aber auf das Spiel freue ich mich tierisch.

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