Resonance: A Plague Tale Legacy: Video zeigt 7 Minuten Gameplay mit tödlichen Kämpfen und Minoan-Rätseln

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Image: Focus Entertainment

Resonance: A Plague Tale Legacy präsentiert neues Gameplay mit tödlichen Gegnern und Minoan-Rätseln.

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Resonance: A Plague Tale Legacy zeigt erstmals rund 7 Minuten Spielmaterial und gibt einen detaillierten Eindruck vom kommenden Action-Adventure.

Der Titel erscheint am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Dazu erscheint das Spiel direkt im Xbox Game Pass.

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15 Kommentare Added

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  2. Simon667 25485 XP Nasenbohrer Level 3 | 11.06.2026 - 22:02 Uhr

    Sieht sehr hübsch aus. Wird im Gamepass auch jeden Fall angetestet.

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  3. kleineAmeise 174730 XP P3P3 L3 P3W P3W Shot 2 | 11.06.2026 - 22:13 Uhr

    Assassin’s Creed starring Lara Croft, ziemlich gute Mischung. Nur die unnötigen Balken über den Köpfen sind sowas von unnötig. Stören nur. Hoffe die wird man ausschalten können.

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  4. DrFreaK666 292710 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 11.06.2026 - 22:41 Uhr

    Kämpfe sehen gut aus. Hoffentlich geht Hellblade 3 in eine ähnliche Richtung

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