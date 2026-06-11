Resonance: A Plague Tale Legacy: Video zeigt 7 Minuten Gameplay mit tödlichen Kämpfen und Minoan-Rätseln

Ein neuer Gameplay-Trailer zu Resonance: A Plague Tale Legacy zeigt erstmals rund 7 Minuten Spielmaterial und gibt einen detaillierten Eindruck vom kommenden Action-Adventure.
Der Titel erscheint am 27. August 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam. Dazu erscheint das Spiel direkt im Xbox Game Pass.
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15 Kommentare AddedMitdiskutieren
Die Teile gehen immer.
Sieht sehr hübsch aus. Wird im Gamepass auch jeden Fall angetestet.
Assassin’s Creed starring Lara Croft, ziemlich gute Mischung. Nur die unnötigen Balken über den Köpfen sind sowas von unnötig. Stören nur. Hoffe die wird man ausschalten können.
Kämpfe sehen gut aus. Hoffentlich geht Hellblade 3 in eine ähnliche Richtung
Sieht schon mal gut aus. Auf die Liste packen