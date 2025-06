Resonance: A Plague Tale Legacy: Weitere Details und neue Screenshots zum Prequel

Die Veröffentlichung von Resonance: A Plague Tale Legacy ist für das Jahr 2026 geplant. Das Prequel spielt 15 Jahre vor den Ereignissen der A Plague Tale-Serie. Tauche ein in eine originelle Geschichte, die Kampf, Mythos und Schicksal mit einer brandneuen Version des von Asobo Studio geschaffenen Universums verbindet.

In der geerdeten und fesselnden Welt von A Plague Tale erwartet euch ein brandneues Abenteuer, das die Ambitionen der Franchise noch weiter steigert.

Diese Ankündigung bestätigt auch die Erneuerung der Partnerschaft zwischen Focus Entertainment Publishing und Asobo Studio, deren Zusammenarbeit seit der Geburt der mehrfach preisgekrönten Serie besteht.

„Wir wollten die Welt von A Plague Tale mit einem Charakter – Sophia – erweitern und erforschen, der uns sehr am Herzen liegt, aber in einer viel actionorientierteren Ausrichtung“, so David Dedeine, Chief Creative Officer bei Asobo Studio.

„Dieser neue Ansatz bietet intuitive und belohnende Kämpfe sowie eine brandneue Manifestation der Macula, des uralten Bösen. Resonance umfasst Themen, Orte und Epochen, die wir noch nie zuvor erkundet haben. Diese Herausforderung anzunehmen, war nur mit Focus Entertainment möglich, die unsere Welt in- und auswendig kennen und mit denen wir gemeinsames Vertrauen und Ambitionen teilen.“

„Wir sind einmal mehr begeistert, mit Asobo Studio zusammenzuarbeiten.Unsere Partnerschaft hat über die Jahre bewiesen, dass wir eine gemeinsame Leidenschaft und Ambition für das Franchise teilen“, sagt John Bert, Managing Director bei Focus Entertainment Publishing.

„Die Welt von A Plague Tale mit Sophia zu erweitern, einem Charakter, der uns schon seit Requiem am Herzen liegt, ist aufregend und wir können es kaum erwarten zu hören, was unsere Fans denken! Die Verschmelzung von Mythos und Kampf in diesem neuen Werk verspricht eine großartige Gelegenheit für alle, sich in ein neues Abenteuer zu stürzen.“